Scultori per un giorno: a Claut per imparare l’arte della ceramica

Il Parco delle Sculture di Claut, con 10 installazioni artistiche che ritraggono altrettanti animali selvatici della Valcellina, è stato inaugurato a fine maggio e numerosi visitatori hanno già fatto esperienza del gioco interattivo Clapp, ma le novità non sono finite. Domenica 7 luglio, infatti, andrà in scena una giornata di divertimento dedicata ad attività a contatto con l’arte e la natura pensate per gli adulti e i bambini.

A tenere le redini del laboratorio ci penserà l’artista Daniela Daz Moretti, che ha realizzato le opere raffiguranti la farfalla galatea per il Parco delle Sculture. L’artista guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dell’antica arte della ceramica, insegnando a modellare una farfalla scacciapensieri o l’impronta del dinosauro di Claut. Grandi e piccini potranno imparare i primi segreti di questa tradizione millenaria e portare a casa una creazione unica realizzata con le proprie mani. Il laboratorio si dividerà in due turni, uno dalle 10.30 alle 12 e uno dalle 14 alle 15.30.

La guida naturalistica Antonio Cossutta condurrà due visite guidate, una in mattinata e una nel pomeriggio. Il primo gruppo visiterà il Museo Casa Clautana e la Ciasa da Fum dalle 11 alle 13, il secondo dalle 14 alle 16. I due spazi portano i visitatori indietro nel tempo di secoli, alla scoperta della vita quotidiana, e in particolare della figura femminile, nel passato di Claut.

“La giornata del 7 luglio è pensata per dare ulteriore slancio al progetto del Parco delle Sculture, permettendo di provare in prima persona l’esperienza scultorea” ha commentato il sindaco di Claut Gionata Sturam. “Siamo molto contenti dell’interesse che i turisti stanno manifestando per il Parco e per Clapp: significa che siamo sulla strada giusta. Questo è solo il primo tassello di un progetto più ampio che vedrà la realizzazione di un secondo percorso artistico-didattico, dedicato invece ai dinosauri”.

Per ottenere maggiori informazioni oppure prenotare un posto per il laboratorio di scultura o per le visite guidate, è necessario scrivere una mail all’indirizzo segreteria@associazionelago.it .