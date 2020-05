Scuola: a maggio gli enti di ricerca si “aprono” agli studenti. Al via ciclo di Webinar con Area Science Park e OGS

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Genetica, onde gravitazionali, biodiversità, robotica, statistica con le fiabe, clima, cibo, chimica, virus, Marte e la Luna, e persino Salvador Dalì e Einstein. Sono alcuni tra i tanti argomenti che verranno affrontati quotidianamente, dal 4 al 31 maggio, dai 20 enti pubblici di ricerca italiani, tra cui i quali ci sono anche Area Science Park e OGS, in una serie di webinar gratuiti, dedicati al mondo della scuola, sulla piattaforma Indire.

Attraverso storie ed esperienze raccontate in prima persona dai ricercatori, saranno illustrati i progetti più innovativi e le attività di ricerca condotte dai vari enti. Gli incontri online - oltre a favorire lo studio e l’approfondimento degli studenti di tutte le età, dalla scuola primaria fino alla secondaria di II grado - rappresentano anche uno strumento per offrire un orientamento alle scelte universitarie e di vita delle ragazze e dei ragazzi, in questa fase di emergenza sanitaria nella quale non si sono tenuti gli incontri solitamente organizzati dalle Università.

L’iniziativa fa seguito all’apertura, a inizio aprile, dell’ambiente online che raccoglie gli oltre 350 contributi messi a disposizione di studenti, famiglie e docenti da parte degli enti di ricerca italiani.

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’iniziativa di divulgazione realizzata assieme agli altri enti di ricerca nazionali. Siamo riusciti a raggiungere studenti e insegnanti di tutto il Paese e abbiamo raccontato loro il mondo della ricerca e dell’innovazione. Ora, con i webinar vogliamo stimolare ancora di più la loro curiosità, grazie soprattutto all’interazione in tempo reale” hanno dichiarato Nicola Casagli, presidente dell’Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, e Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park.

Due le tipologie di webinar proposti: alcuni saranno realizzati a partire dalle risorse caricate sulla piattaforma, attraverso una spiegazione da parte del ricercatore di come è stata impostata e condotta una ricerca scientifica, mettendo in evidenza curiosità e aspetti di natura organizzativa. Altri webinar partiranno da una narrazione e dalla storia personale del ricercatore, descrivendo le iniziative di ricerca in cui è coinvolto ed evidenziando gli aspetti che lo hanno portato a compiere delle scelte di vita.

Area Science Park e OGS organizzeranno incontri su: sequenziamento del genoma, economica circolare, cambiamenti climatici e studio del passato per creare modelli previsionali per il futuro.

Gli studenti avranno ampio spazio per fare domande e interagire con i relatori. Per partecipare ai webinar è necessario accedere alla pagina sul sito di Indire http://www.indire.it/webinar-per-gli-studenti-a-cura-degli-enti-pubblici-di-ricerca/ ed entrare in piattaforma negli orari indicati nel palinsesto.