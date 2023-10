Scuola: Conti (Pd), Campania è più autonoma di Fvg. Spitaleri: tutelare istruzione di qualità e prossimità

“Nell’opporsi al diktat sul dimensionamento scolastico la Regione Campania ha dimostrato di essere più autonoma del Friuli Venezia Giulia, è una sconfitta istituzionale e politica. Fedriga impari la lezione o tutta la Regione ne sarà danneggiata: la specialità va usata altrimenti si usura e perde senso e forza. E va usata senza scrupolo di disturbare il Governo amico, nell’unico interesse della comunità del Friuli Venezia Giulia. Alla Giunta Fedriga abbiamo chiesto, con i nostri consiglieri regionali e con tutto il partito, di opporsi alle decisioni sbagliate del Governo, tornando a trattare sui tavoli nazionali. Abbiamo aderito alla petizione del movimento Priorità alla scuola con associazioni, organizzazioni studentesche e sindacati. Continueremo a difendere le prerogative della nostra regione e i bisogni di famiglie e studenti. Dall’altra parte, nulla. Anzi, proprio quando si riparla di regionalizzazione della scuola, la Giunta Fedriga si inchina agli ordini di Valditara”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti interviene, assieme al componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, dopo che il TAR Campania ha accolto il ricorso della Regione Campania ed ha sospeso il decreto interministeriale sul dimensionamento scolastico, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma.

Per il membro della Paritetica “nella tutela e promozione della specialità regionale, vanno banditi gli effetti annuncio, come lo stucchevole balletto quinquennale sull’introduzione delle province elettive. Va invece tutelato in ogni sede l’interesse della Regione e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, tra i quali vi è certo una istruzione di qualità e di prossimità. Nelle diverse sedi istituzionali e politiche in cui si trova – ammonisce Spitaleri – non dimentichi il presidente Fedriga che il primo mandato è rispondere a questo inderogabile dovere”.