“Scuola e disabilità al tempo del Covid 19” Intervista a Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario Ministero Istruzione

Proseguono le dirette Facebook di Infohandicap, servizio gestito dalla onlus Hattiva Lab di Udine, con interviste in diretta a medici, psicologi e politici sul mondo della disabilità. Lunedì 4 maggio alle ore 16, con Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario Ministero Istruzione, si parlerà di studenti con disabilità e bes, e del dazio che le loro famiglie - ma anche chi aveva il compito di seguirli - stanno pagando a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Sottosegretario all'Istruzione, Giuseppe de Cristofaro (Sinistra Italiana - LEU), si è reso disponibile a rispondere e a chiarire quali sono le iniziative che il Governo ha messo in campo e quali intende prendere per tutti gli alunni disabili. L’attenzione sarà posta soprattutto su quelle emergenze che si evidenzieranno durante la Fase 2 quando molti genitori dovranno assentarsi dalla famiglia per la ripresa dell’attività lavorativa. Gli studenti disabili, così come tutti, si troveranno nella condizione di non poter più contare sulla presenza dei propri genitori e la didattica a distanza potrebbe non essere sufficiente.

Gli ospiti altri del nuovo canale informativo attivato su Facebookda Infonhadicap e Hattiva Lab sono stati il presidente del consiglio regionale Pier Mauro Zanin, la vice presidente della III Commissione regionale Simona Liguori,il presidente di Federsanità Anci del Fvg Giuseppe Napoli, Mariagrazia Lamparelli, psicologa dell’handicap e della riabilitazione, Antonio Impagnatiello, responsabile dell’Ambito Friuli Centrale, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il presidente Ditedi Mario Pezzetta, il geriatra Ferdinando Schiavo.

Le interviste sono a cura del responsabile di Infohandicap, Antonio Bondavalli.