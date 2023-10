Scuola, è Marco Duriavig il nuovo segretario della Flc-Cgil Udine

È Marco Duriavig il nuovo segretario generale della Flc- Cgil di Udine. Eletto all’unanimità ieri sera (martedì 17 ottobre) al termine del direttivo della categoria, tenutosi nel salone della Camera del Lavoro di Udine, Duriavig raccoglie il testimone da Massimo Gargiulo, che dopo quasi sette anni lascia la Flc Udine, mantenendo la carica di segretario regionale. «Il mio impegno – dichiara Duriavig – sarà da subito rivolto a dare continuità al ruolo di sindacato “di strada” della Flc, la sua vicinanza e il suo supporto quotidiano ai lavoratori di tutti i settori della conoscenza». Docente di scuola superiore, Duriavig era già entrato all’inizio di quest’anno nella segreteria provinciale della categoria, che rappresenta i lavoratori della scuola pubblica e privata, dell’università, della ricerca e della formazione professionale, con oltre 5mila iscritti a livello regionale e quasi 2mila in provincia di Udine. Priorità della Flc e della Cgil, spiega ancora il neosegretario, «difendere e valorizzare l’idea di un’Istruzione pubblica libera e gratuita come principio fondamentale della nostra società, continuando a portare avanti la battaglia per il diritto allo studio, per il rafforzamento degli organici docenti e Ata, per l’innalzamento delle retribuzioni dei docenti e del personale scolastico, contro il precariato e per la qualità della scuola pubblica come requisito irrinunciabile di coesione e crescita sociale, culturale ed economica».