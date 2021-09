Scuola, in Friuli mancano aule e laboratori. La denuncia del consigliere regionale Furio Honsell

"Oggi nella discussione in Commissione Regionale VI sulle misure per la partenza della no scolastico, spiega Honsell di Open Sinistra, ho espresso la forte preoccupazione che malgrado la cospicua riduzione di studenti e di classi nell'ex provincia di Udine, ci siano ancora scuole secondarie nella città a cui mancano decine di aule e laboratori e nelle quali il numero di studenti per classe è decisamente superiore alla media che viene invece citata. È necessario un impegno molto più deciso da parte di tutte le Istituzioni comunali, regionali e statali per realizzare un piano di edilizia scolastica all'altezza della tradizione di questa città. "