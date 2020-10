Scuola, M5s Sut e De Carlo: “Dal governo oltre 17 mln per l’edilizia scolastica del Fvg”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oltre 17 mln e 500 mila euro per l’edilizia scolastica del Friuli Venezia Giulia. Lo prevede un decreto interministeriale a firma dei dicasteri dell’Istruzione e dell’Economia che assegna alle scuole superiori del territorio fondi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico.

Al riguardo, giunge il commento dei deputati pentastellati Luca Sut e Sabrina De Carlo. “La sicurezza di studenti e personale del mondo dell’istruzione svolge un ruolo centrale nelle politiche scolastiche del MoVimento 5 Stelle. Lo dimostrano non solo gli investimenti del Governo per una ripartenza in sicurezza delle scuole, ma anche i grandi stanziamenti per l’edilizia scolastica. Complessivamente – chiosano i Portavoce M5S alla Camera – parliamo di 855 milioni per l’edilizia scolastica di tutto il Paese, dove il livello di sicurezza degli istituti presenta ancora debolezze da sanare. La scuola - aggiungono Sut e De Carlo - deve essere prima di tutto un luogo sicuro. Per questo, puntiamo a rigenerarne il patrimonio edilizio, prevedendo migliorie anche attraverso l’investimento di risorse del Recovery Fund. Passo dopo passo – si avviano a concludere – vogliamo riportare la scuola italiana su standard qualitativi elevati che contemplino in primis la sicurezza e l’ammodernamento degli ambienti. Su scala nazionale sono 194 gli Enti locali destinatari del finanziamento, previa presentazione degli elenchi relativi ai lavori che intendono realizzare. Nella nostra regione – concludono – il D. Interm. prevede 2.725.336 euro per la provincia di Gorizia, 4.287.520 per quella di Pordenone, 3.159.873 per Trieste e 7.405.667 per Udine”.