Scuola: Pascolat (Pd), variante Delta impone preparazione a ripresa: “Giunta regionale si attivi ora su trasporto locale”

"Il paventato arrivo della variante Delta mette ancora più all'ordine del giorno la preparazione della ripresa della scuola in autunno: bisogna che la Giunta si attivi subito, coinvolga scuola, dirigenti, trasporto pubblico e privato, si predisponga finalmente tracciamenti adeguati. No a un altro anno in Dad: non possiamo permettercelo e lo possiamo evitare". Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat.

"Il Friuli ha già fatto l'esperienza di cosa significa arrivare tardi e già il Pd ha lanciato un nuovo avvertimento alla Giunta regionale, dopo aver sentito il mondo della scuola. Non vogliamo che i fatti diano ragione alle nostre preoccupazioni" .