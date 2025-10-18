Scuola: Pd, a Monfalcone in piazza contro “ritorno al passato”

“Il Pd è stato in piazza per la scuola. Il partito era presente per denunciare le gravi problematiche pedagogiche, culturali e democratiche contenute nelle nuove indicazioni ministeriali per la scuola, per l’infanzia e il primo ciclo d’istruzione. Un documento molto distante dai principi fondamentali della nostra Costituzione. Grazie a tutti coloro che hanno manifestato per preservare le migliori pratiche educative e chiedere che siano rafforzate con risorse adeguate. La segretaria del Pd provinciale dell’Isontino Sara Vito e la responsabile provinciale Istruzione Francesca Colombi rendono nota la partecipazione del partito alla mobilitazione convocata dal Tavolo nazionale per la scuola democratica, che si è tenuta oggi in piazza Cavour a Monfalcone (Gorizia) contro le Nuove indicazioni nazionali emanate dal ministero per l’Istruzione e il merito. Tra gli esponenti dem, c’erano Lucia Giurissa, consigliera comunale e vicesegretaria regionale Pd Fvg, la consigliera regionale Laura Fasiolo e Giorgio Nogherotto, Presidente dell’assemblea provinciale pd.

“Ci opponiamo a un ‘ritorno al passato’, a un’idea autoritaria di gestione della scuola e a una mancanza di connessione con il presente – spiegano le esponenti dem, denunciando che “così si va ad umiliare e depotenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

“Il centrodestra al governo ha approvato un emendamento proposto dalla Lega che – aggiungono Vito e Colombi – vieta di affrontare temi legati alla sessualità. E’ un fatto grave, perché così si cancellano arbitrariamente progetti che da decenni aiutano i ragazzi a conoscere il proprio corpo, a evitare malattie e gravidanze indesiderate, a rispettarsi e a prevenire la violenza di genere”.

“La scuola pubblica, democratica di qualità – concludono le due dem – deve tornare al centro dell’agenda politica e sociale di ogni comunità. Il nostro grazie a tutti gli insegnanti e coloro che si impegnano per una scuola inclusiva e di qualità”.