Scuole: Shaurli (Pd), da Governo 6,6 mln per sanificarle come chiede Pd

“Ancora una volta importanti risorse del governo Draghi arrivano a sostegno non solo della sanità ma anche della ripartenza delle nostre scuole. Vaccinazione e green pass per tutti gli adulti possono farci ripartire ma, e lo diciamo da mesi, la riapertura delle scuole sarà momento fondamentale”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che con un decreto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sono stati assegnati 6,6 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia, dal riparto dei 350 milioni stanziati dal dl Sostegni bis.

“Da mesi stiamo chiedendo di acquistare strumenti di aerazione per le aule e – sottolinea Shaurli - di avviare ogni iniziativa possibile per migliorare le condizioni in cui le scuole del Friuli Venezia Giulia accoglieranno i nostri studenti. La Giunta Fedriga ha detto no alle proposte del Pd, ma ora che non mancano nemmeno le risorse, non ci possono essere più scuse per chi si farà trovare impreparato”.