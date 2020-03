Emergenza coronavirus: stop alle scuole a livello nazionale fino al 15 marzo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Da domani fino al 15 marzo le scuole di ogni ordine e grado in Italia saranno chiuse. Lo ha annunciato la ministra all'istruzione pubblica, Lucia Azzolina in conferenza stampa congiunta con il presidente Giuseppe Conte. "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo", ha detto Azzolina. "E' una decisione di impatto, spero che gli alunni tornino al più presto a scuola". Così la ministra dell'istruzione, parlando in sala stampa a Palazzo Chigi, sulla chiusura delle scuole a partire da domani e fino al 15 marzo, a seguito dell'emergenza Coronavirus, assicurando "l'impegno" perché questo "servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza". Conte ha poi aggiunto: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo" la diffusione del virus "e le valutazioni finali". Poi ha concluso: "Torneremo ad aggiornarvi presto, stiamo lavorando alacremente sul dpcm, abbiamo già la bozza pronta". Come è noto il governo, sulla chiusura di scuole e università, si è affidato infatti al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che già da stamattina non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.