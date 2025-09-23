Se al loro posto ci fossimo noi

Credo che questa sia la domanda che ognuno, prima ancora di parlare della mattanza di Gaza e della Palestina in generale, dovrebbe porsi.

Bene, proviamo ad immaginare di vivere in una terra che da secoli è stata abitata dai vostri avi e che improvvisamente non è più vostra. In quattro e quattr’otto vi dicono che dovete togliere il disturbo ed andarvene da casa vostra, dai vostri campi, dalla vostra comunità. Vi è stato detto che in quella terra, la stessa in cui siete sempre vissuti e prima di voi i vostri antenati, è una terra disabitata; al massimo era stata molto parzialmente frequentata da qualche gruppo di beduini erranti. Si sa che i beduini sono principalmente nomadi e dunque non fanno testo come popolazione coesa. Una terra senza popolo e un popolo senza terra; va da sé che se le cose stanno in quel modo, la soluzione è presto ed ovviamente trovata.

Il fatto è che tutto ciò non era e non è vero, la Palestina che si chiamava la Siria del sud non era affatto disabitata ed anzi, rappresentava un’area di sviluppo notevole, abile a connettere il Medio Oriente con il Mediterraneo all’epoca cruciale per gli scambi commerciali e culturali dei popoli arabi e non solo. Haifa, Gerusalemme, Gaza, erano centri importantissimi, collegati anche via ferrovia con le principali capitali del vicino oriente e del Nord Africa. Le città erano sede di importanti attività culturali, come il cinema, teatro scuole. I mercati erano colmi di ogni cosa importata dai Paesi che si affacciavano sul Mediterraneo le cui merci si esportavano nell’entroterra. L’agricoltura era fiorente in Palestina tanto quanto l’artigianato e sostenere che fosse praticamente disabitata è un falso storico che fa solo comodo a chi cerca di coprire i misfatti.

Comunque sia, nel 1948 circa 800.000 palestinesi furono costretti a far fagotto e ad andarsene, come si direbbe ora volontariamente. Ecco, un altro punto di palese falsità: l’esodo volontario. Quelle persone furono cacciate a forza dalle loro case e dalle loro proprietà, immediatamente occupate da altrettante centinaia di migliaia di persone che sbarcavano per lo più clandestinamente (dice niente?) ed in cerca di un luogo in cui insediarsi dopo aver subito il peggior crimine della storia moderna. Che la responsabilità di quel genocidio fosse dei Paesi occidentali contava poco, era più semplice spedire quei disgraziati in un luogo in cui la presenza degli ebrei poteva trovare legittimità attraverso interpretazioni bizzarre dei testi sacri e cari ai nuovi arrivati. Che poi quei posti fossero già pienamente abitati dai locali, beh… quella gente se ne sarebbe fatta una ragione, con le buone o con le cattive. La Nabka, la catastrofe, si sarebbe comunque compiuta.

Proviamo ora pensare che quelli che occupano il vostro territorio (la stragrande maggioranza dei Gazawi, è composta da rifugiati) vi dicano che la casa in cui abitate è illegale, anche se voi o chi prima di voi ci abbiano messo tutte le loro forze, il sudore e le risorse per costruirla e che state abitando in un’area che serve all’esercito occupante oppure che la abbiate costruita senza le necessarie licenze. Che al posto della vostra abitazione arrivi qualche esaltato convinto che quella proprietà spetti a lui per diritto divino e ci tiri su, con i contributi dello Stato occupante, una sua casa. A voi non rimane altro che cercare un buco dove sistemare voi stessi e la vostra famiglia.

Provate ora ad immaginare di vivere in un luogo dal quale non potete uscire se non con il permesso delle autorità che vi costringono a rimanere in gabbia.

Provate anche a pensare che ogni cosa che entra ed esce da dove abitate debba passare attraverso il benestare delle stesse autorità che decidono vita e morte, sempre più spesso morte, della vostra esistenza.

Cercate di immaginare di essere voi quelli che hanno urgente bisogno di cure e vengono trattenuti per intere giornate agli innumerevoli check point dell’IDF (Israeli Defense Force), e crepare lì nell’indifferenza dei soldati che vi trattengono senza motivo.

Oppure di vedervi arrivare le enormi ruspe israeliane che vi dicono che la vostra casa deve essere abbattuta perché in un’area che le autorità hanno definito incompatibile con le potenziali manovre dell’esercito.

Ancora, che ci siano degli esaltati che illegalmente continuano ad occupare le vostre proprietà e vi distruggono tutto, costruendo nuove colonie sradicando le vostre coltivazioni, rubandovi le greggi e magari regalandovi qualche pistolettata.

Provate voi a muovervi attraverso il vostro territorio in un dedalo di stradine in quanto quelle principali sono riservate solo agli israeliani o ai coloni.

Immaginate che migliaia dei vostri famigliari vengano arrestati spesso in “detenzione amministrativa”, cioè senza un capo di accusa e rimangano nelle prigioni già strapiene dove vengono trattati come animali.

E questo accade in Cisgiordania e Gerusalemme est. A Gaza la situazione è anche peggiore.

Se fino al 2005 a Gaza c’erano israeliani (sempre i più fanatici e radicali) che vivevano nelle colonie (va sempre ricordato che TUTTE le colonie sono illegali) rendendo impossibile la vita dei palestinesi, dall’Agosto di quell’anno in poi gli stessi palestinesi hanno continuato a vivere praticamente in gabbia. Nessun movimento di persone e merci è possibile senza la solita autorizzazione dell’esercito israeliano, l’erogazione dell’acqua dell’elettricità viene decisa dagli stessi soggetti, i proventi derivanti dalle tasse sulle importazioni vengono gestite direttamente da Israele; si tratta di soldi palestinesi, non di altri. E questo quando le cose andavano meglio nonostante ben otto “operazioni” (invasioni) dell’IDF che in ogni occasione faceva tabula rasa di case e infrastrutture.

Ora, provate a capire come si può vivere se ogni giorno da due anni incombe su di voi l’incubo che un aereo, un drone, un carro armato, un colpo di artiglieria spazzi via in un secondo tutto ciò che fino a quel punto rappresentava la vostra vita, che magari l’intero palazzo in cui passavate la vostra esistenza vi crolli addosso. Capita tutti i santi giorni da 716 giorni in cui sono state assassinate almeno 70.000 persone (65% donne e bambini).

Se ci riuscite, immaginatevi che dovete far fagotto districandovi tra le macerie della vostra e delle altrui case e partire verso uno spazio che vi dicono sicuro e dove, se riuscirete a trovare posto, vi verranno di nuovo a bombardare.

Se la fantasia ve lo permette, chiudete gli occhi e cercate di vedervi in fila in mezzo ad altre migliaia di persone in cerca di un boccone di cibo o di una tanica di acqua potabile per voi e la vostra famiglia e di venire accolti da un branco di mercenari o di soldati che si divertono a spararvi addosso.

Provate ad entrare in ciò che resta di un ospedale con un ferito e non trovare un buco dove sistemarlo. Di trovarvi di fronte ad uno dei medici rimasti che dovrebbe operare quel paziente e non ha nemmeno un anestetico ed è costretto ad amputare a vivo quel disgraziato per evitare che gli muoia in mano. Oppure di tamponare una ferita da arma da fuoco senza medicinali. Forse non avete presente la devastazione che anche una pallottola può provocare, io l’ho visto varie volte e vi assicuro che si stenta a crederci.

Cercate pure di percepire l’effetto che fa di trovarvi in mezzo a 200.000 persone che vivono senza acqua, cibo, servizi, sotto il sole cocente quando non travolti dalle piogge, in mezzo a liquami, rifiuti, parassiti e malattie.

Mettetevi in mezzo alla popolazione di Gaza dove il 65% delle persone sono nate dopo il 2005 e non hanno conosciuto altro che oppressione.

Ed ora, per ultimo proviamo a pensare come reagiremmo noi in una situazione del genere.

No, non credo possiamo immaginare cosa tutto questo possa essere possibile e possa generare, o forse, se fossimo un attimo onesti, una risposta la potremmo anche trovare!