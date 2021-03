Seconda edizione del concorso di composizione “Filarmonici Friulani” dedicata a Astor Piazzolla

L’11 marzo 1921 nasceva a Mar del Plata Astor Piazzolla, compositore e musicista coltissimo che sarebbe diventato uno dei più importanti del XX secolo. Proprio alla figura di Piazzolla nel centenario dalla nascita è dedicata la seconda edizione del Concorso di composizione “Filarmonici Friulani”, indetto dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con il supporto di Regione FVG e la collaborazione del Leo Club di Udine. Un’opportunità preziosa per compositori e compositrici under 35 di presentare la loro idea di “musica nuova” e, se selezionati, di realizzare un’opera inedita per orchestra d’archi, chitarra e fisarmonica soliste che verranno eseguite in prima assoluta dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con i solisti M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica e M° Adriano Del Sal alla chitarra. Grazie alla collaborazione con la Pagani Edizioni Musicali e Discografiche è prevista la possibilità di pubblicazione per il brano vincitore, oltre a un premio in denaro di 500,00€. Offerto, invece, dal Leo Club di Udine il premio per il secondo classificato.

Dopo il successo della prima edizione che ha visto la partecipazione di oltre 15 candidati dall’Italia e dall’Estero, sono confermate le modalità del concorso che si svolge in due fasi: la prima con scadenza il 31 maggio prevede una call for scores, agli interessati è richiesto di inviare due partiture che rappresentino il proprio stile musicale. In seguito, la commissione composta da Del Sal, Zorza, Alain Pagani, Alessio Venier (Direttore artistico dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani) e dal M° Mario Pagotto selezionerà fino a 6 finalisti a cui verrà chiesto di scrivere un brano ad hoc ispirato all’opera di Astor Piazzolla.

“Il concorso” commenta Alessio Venier “rappresenta un importante banco di prova per qualsiasi compositore. Troppo spesso i compositori trovano difficoltà nel far eseguire le proprie opere, per un certo sospetto del pubblico o anche per diffidenza degli stessi esecutori: abbiamo cercato di ovviare a questo problema prevedendo l'esecuzione in prima assoluta dal vivo del brano vincitore, e anche la pubblicazione dell'opera, una possibilità importantissima per i giovani artisti di emergere all'attenzione del grande pubblico.”

Il bando è disponibile sul sito www.filarmonicifriulani.com, per qualsiasi informazioni è attiva l’email dedicata concorso@filarmonicifriulani.com