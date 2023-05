Seconda edizione di we love safety: 1213 studenti coinvolti. Oggi al CEFS Udine le premiazioni

Daniele Korosic, dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Fiumicello e Aquileia – Udine, è il primo prima classificata della seconda edizione del concorso We Love Safety, per la parte rivolta alle Scuole Secondarie di Primo grado. L’alunno ha realizzato uno spot audio accattivante da far circolare tramite la radio, su Spotify e nelle principali città regionali. La sfida proposta quest’anno alle scuole di primo grado (“far parlare l’orecchio”) partiva da un ragionamento oggettivo, il quale rivela quanto le ragazze e i ragazzi utilizzino giornalmente tanto le cuffiette quanto gli smartphone, divenendo per loro quasi delle protesi naturali nella loro quotidianità: si è deciso di far ragionar loro su quanto questi dispositivi, se usati in maniera inconsapevole, possano aumentare il rischio di infortuni e incidenti. Per gli studenti dei terzi e quarti anni delle scuole secondarie di secondo grado la richiesta era quella di rappresentare all’interno di un banner di poco meno di 100mq, “i piccoli gesti che fanno grande la sicurezza” partendo, appunto, dalla dicotomia attenzione/distrazione.

Il percorso laboratoriale e concorso di idee sul tema della sicurezza ha coinvolto 18 istituti scolastici (9 scuole secondarie di 1° grado e 9 scuole secondarie di 2° grado), più di 1200 studenti distribuiti in 56 classi (secondi anni delle scuole medie e terzi e quarti anni delle scuole superiori) della nostra Regione. Scopo di We love safety, finanziata dalle Casse e Scuole edili di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, è quello parlare di sicurezza attraverso la creatività, ponendo l’accento sulle buone pratiche in modo nuovo e coinvolgente. Gli studenti erano stati infatti coinvolti nel realizzare uno spot audio, per le scuole di primo grado, e nel progettare una grafica per i grandi ponteggi degli edifici, per le scuole secondarie.

Le premiazioni si sono tenute questo pomeriggio nell’auditorium del CEFS di Udine in via Bison 65. Sono intervenuti, tra gli altri, l’ing. Angela Martina, presidente del CEFS Udine e dell’ANCE Udine, Claudio Stacul vicepresidente del CEFS, Umberto de Eccher, presidente della Cassa Edile, Admir Musliju vicepresidente della Cassa Edile.

“Quest’anno, con la creatività e le idee di quasi 500 studenti in più rispetto alla prima edizione, siamo riusciti a parlare nuovamente di sicurezza in modo nuovo – spiega l’urbanista Marco Svara, coordinatore di progetto –. Siamo convinti che rivolgersi ai ragazzi in modo diretto, riflettendo assieme a loro sul come i messaggi vengono veicolati e mettendoli alla prova, si crea quell’esperienza così importante per promuovere una cultura della sicurezza che entra a far parte della propria vita, a scuola, al lavoro e a casa”.

“We love safety FVG – percorso laboratoriale e concorso di idee sul tema della sicurezza” è un’iniziativa promossa dalle 4 Casse Edili del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le 4 Scuole Edili della nostra Regione (Formedil di Gorizia, Esmeps di Pordenone, Edilmaster di Trieste e Cefs di Udine).

Giunto alla sua seconda edizione (la prima, sviluppata nell’a.s. 2021/2022 è stata finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), il progetto intende sperimentare nuove modalità innovative, partecipative e interattive per ragionare, assieme agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del nostro territorio, sui temi della sicurezza in ambito lavorativo (e non solo) e vede il patrocinio del Comune di Trieste, del Comune di Gorizia, del Comune di Pordenone e del Comune di Udine.

Durante l’evento di Udine – che segue quello di Pordenone delle superiori – sono stati premiati con dei dispositivi tecnologici di ultima generazione i primi 8 classificati della categoria scuole medie e i primi 8 classificati delle categorie scuole superiori mentre, con un contributo di 1.000 euro ciascuno, la scuola che ospita l’idea prima classificata, la scuola con più studenti partecipanti e la scuola con più progetti premiati di entrambe le categorie.

“Questo è un progetto con valenza pluriennale, visti i risultati, siamo già al lavoro per la terza edizione, – conclude Loris Zanor, direttore del CEFS di Udine – all’interno vengono trattati, per noi scuole e casse edili, due temi fondamentali: sicurezza e creatività. l’obiettivo è quello di creare cultura della sicurezza partendo dalle nuove leve.

I laboratori nelle scuole si sono conclusi agli inizi di marzo 2023 mentre la fase finale, iniziata il 21 aprile, ha visto arrivare in finale 33 spot audio (a fronte di oltre 200 file valutati dalla giuria tecnica) e 30 banner grafici (su 356 visionati sempre dalla giuria tecnica) e concludersi il 15 maggio ottenendo importanti risultati: superati i 9.000 followers su Instagram (account @welovesafetyfvg), quasi 11mila voti unici ricevuti, più di 280mila stream dei file audio, oltre 500mila visualizzazioni delle storie.

La fase di diffusione degli elaborati inizierà nelle prime settimane di giugno per concludersi agli inizi di settembre grazie alla fattiva collaborazione dei Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, soggetti patrocinanti questa seconda edizione.

Gli spot musicali finalisti verranno diffusi attraverso un sistema audio ambulante che attraverserà i capoluoghi di provincia mentre i banner vincitori verranno agganciati alle impalcature di 3 cantieri localizzati nei centri urbani delle 4 città patrocinanti.

Le scuole secondarie di 1° grado che hanno partecipato attivamente all’edizione di quest’anno sono I.C. di Tavagnacco – frazione Feletto Umberto I.C. VI Marconi – Udine, I.C. Don Milani – Aquileia e Fiumicello, I.C. Pagnacco Martignacco , I.C. Gemona, I.C. Codroipo, I.C. Campi Elisi – Trieste, I.C. Terzo Drusin – Pordenone I.C. Ezio Giacich – Monfalcone mentre quelle scuole secondarie di 2° grado sono il Liceo Artistico “Max Fabiani” – Gorizia, l’I.S.I.S. Mattiussi / Pertini – Pordenone, l’I.S.I.S. D’Annunzio / Fabiani – Gorizia, l’I.S.I.S. Lino Zanussi – Pordenone, l’I.T.S. “G. G. Marinoni” – Udine, l’I.S.I.S. Sacile e Brugnera, l’I.S.I.S. Arturo Malignani – Udine, il Liceo Artistico Nordio – Trieste e l’I.T. Volta – Trieste.