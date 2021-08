Secondo e ultimo appuntamento a Udine per il Lunatico Festival 2021: il 21 agosto al Parco Sant’Osvaldo

Secondo e ultimo appuntamento a Udine per il Lunatico Festival 2021: il 21 agosto alle 17 al Parco Sant'Osvaldo Pitture Lunatiche, Ex tempore a cura del Gruppo Parco. Dopo Trieste e Udine, la rassegna che propone musica, teatro e narrazioni, si svolgerà anche dal 26 al 29 agosto al Parco Basaglia di Gorizia.

Com’è consuetudine ormai da qualche edizione, Lunatico Festival fa tappa anche in altre località della regione. Anche Udine ospita infatti il Lunatico Festival, il cui secondo e ultimo appuntamento dell'edizione 2021 si svolgerà sabato 21 agosto. Alle ore 17 sotto gli alberi del Parco di Sant'Osvaldo, avrà luogo l'evento "Caro albero, ti dipingo": Pitture Lunatiche Ex tempore a cura del Gruppo Parco. Come già in passato, anche nel 2021 la rassegna si svolgerà quindi anche a Gorizia. E da quest’anno il programma del Lunatico Festival a Gorizia si amplia; ospitato come da tradizione nel Parco Basaglia del capoluogo isontino, si terrà dal 26 al 29 agosto 2021 e sarà suddiviso nelle medesime sezioni che tradizionalmente contraddistinguono il Lunatico Festival di Trieste: musica, teatro e narrazioni. Alcuni degli eventi, tra cui uno sportivo, saranno svolti in collaborazione con realtà transfrontaliere.

Per accedere agli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione online dal sito www.lunaticofestival.org.

Lunatico Festival è un progetto di iG Società Cooperativa, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS (co-organizzatore) e con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, COSM – Consorzio operativo salute mentale, Well Fare Pordenone, Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela, Gect-GO, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Lega Coop FVG, Associazione Culture Attive, Fondazione PInAC, Asufc e il Dipartimento di Salute Mentale di Udine.

Il festival è realizzato con il supporto delle aziende locali Sodomaco in qualità di main sponsor, e Infordata Sistemi come partner tecnico.