Segnalato un altro ritardo di soccorso: due motociclisti feriti restano sull’ asfalto oltre 20 minuti prima che arrivi l’ambulanza

È successo a Trieste. Due persone seriamente ferite in seguito allo scontro frontale tra la moto su cui viaggiavano e un camion sono rimaste sull’asfalto per oltre 20 minuti in attesa dei soccorsi.

Alle 15.27 il NUE 112 riceve la prima chiamata per scontro tra moto e camion con due motociclisti a terra e la passa alla SORES – Sala operativa emergenza sanitaria – di Palmanova.

Nei minuti successivi arrivano al 112 ulteriori chiamate di sollecito, che vengono tutte passate alla SORES, nel frattempo sul luogo dell’incidente arrivano Polizia e Vigili del fuoco, ma non l’ambulanza.

Solo alle 15.40, 13 minuti dopo l’allarme, la SORES fa partire l’ambulanza, che arriva sul posto in una decina di minuti. Alle 15.50 SORES contatta l’automedica, che giunge in tre minuti sull’incidente (venti minuti per partire, tre minuti per arrivare!) e alle 15.56 contatta una seconda ambulanza, che arriva alle 16.02 (mezz’ora per partire, sei minuti per arrivare!).

Così vengono finalmente portate le prime cure ai due motociclisti, un uomo di 50 anni e il figlio di 14, il primo con fratture scomposte ed una esposta ad ambedue le braccia e a una gamba (con i dolori che possiamo immaginare), mentre il ragazzo presenta un trauma toracico e un trauma facciale, con copiosa perdita di sangue dalla bocca e dal naso.

L’incidente è avvenuto il 18 novembre scorso a Valmaura, sulla rampa di accesso alla superstrada, ha avuto un’ ampia diffusione sui media e già allora alcuni testimoni avevano denunciato sui social la lunga attesa dell’ambulanza, denuncia rimasta senza seguito.

Solo oggi si è avuta la conferma del grave ritardo dei soccorsi grazie al Consigliere regionale Furio Honsell, che è riuscito a far luce sul disservizio e ha indirizzato un‘interrogazione all’assessore alla Salute.

Il luogo dov’è avvenuto l’incidente si trova in un rione densamente popolato di Trieste, a 4 km dal centro città e a 2.8 km dalla postazione autoambulanza e automedica di via d’Alviano.

Una volta, quando il 118 era a Trieste e funzionava, ambulanza e automedica sarebbero arrivate in non più di cinque minuti dopo l’allarme.

Adesso non resta altro che aspettare la risposta dell’assessore Riccardi.

Walter Zalukar Associazione Costituzione 32