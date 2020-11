Segnalazioni nel reparto Covid dell’ospedale di Palmanova, Liguori (Cittadini): “Ascoltare i professionisti per risolvere le criticità”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Le segnalazioni che arrivano anche a mezzo stampa su quanto starebbe accadendo nel reparto Covid dell’ospedale di Palmanova, nato soltanto pochi giorni fa, non possono essere ignorate”. La consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) commenta così la situazione in cui sembrerebbe trovarsi il reparto dedicato ai pazienti affetti da coronavirus dell’ospedale di Palmanova: “Se l’impegno e lo sforzo messi in campo dai professionisti della sanità sono fuori discussione, si ascoltino i lavoratori e si approfondiscano con loro i problemi, ricercando soluzioni che concilino la sicurezza dei pazienti e di chi li cura e li assiste”.