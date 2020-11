Segnalazioni residenza Covid di via Umago, a Udine: Liguori chiede chiarimenti in Commissione Sanità

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Mancanza di divise appropriate allo svolgimento dell’attività lavorativa, una zona “svestizione” inadeguata per dimensione e dislocazione, carrelli non congrui per la somministrazione della terapia farmacologica. Sono solo alcune delle segnalazioni riguardanti la struttura Rsa Covid di via Umago, riportate dal sindacato Fp Cgil di Udine e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Asu Fc. E di queste criticità la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) ha chiesto conto all’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso della seduta odierna della Commissione III. “Quanti ammalati e che tipo di ammalati sono ad oggi accolti nella struttura? Le persone accolte hanno condizioni generali stabili o necessitano di cure che prevedano, ad esempio, anche somministrazione di farmaci ospedalieri? Da chi è costituito il personale medico e di assistenza e quante ore è presente nella struttura?” si domanda Liguori, concludendo che “le segnalazioni dei sindacati e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza vanno approfondite con urgenza e risolte al più presto”.