Sei miliardi e mezzo senza alcuna visione: la Regione resta impreparata, voto contro di Honsell (Open)

“Con la consueta perversa logica di programmazione dei lavori del Consiglio regionale nelle ore notturne, che finisce per ostacolare una riflessione seria e approfondita da parte dell’Opposizione, alle prime luci dell’alba il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria di straordinarie proporzioni, pari a 6 miliardi e mezzo di euro. Come Open Sinistra abbiamo espresso voto contrario alla manovra e a ciascun singolo articolo di merito. Avevamo aperto la nostra relazione di minoranza ricordando le sei vittime delle ultime settimane. Quattro di esse erano persone migranti in cerca di lavoro, morte a causa delle condizioni disumane nelle quali sono costrette a vivere in attesa di regolarizzazione e di un’occupazione. Eppure, in questa manovra, non è stato destinato un solo euro alla realizzazione di strutture di accoglienza di base: una scelta disumana, ma anche assurda, se si

considera che in Friuli Venezia Giulia manca forza lavoro e che proprio questa carenza contribuisce a collocare la regione tra quelle con i più bassi tassi di crescita del PIL nell’area dei Paesi industrializzati.

Dunque questa è una manovra crudele, ma è anche una manovra incapace di guardare al futuro e persino al presente. Le altre due vittime da noi ricordate erano quelle causate dalla recente alluvione nel Friuli orientale: anche su questo fronte, tuttavia, pur essendo state stanziate risorse per la gestione dell’emergenza, poco o nulla è stato destinato ad azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra che alimentano eventi alluvionali sempre più devastanti, né sono state previste misure strutturali di adattamento ai mutamenti climatici, né programmi di rinaturalizzazione del territorio. Eppure avevamo presentato ben 26 emendamenti, articolati in diverse direzioni, proprio per evitare che la Regione si trovi nuovamente impreparata di fronte a crisi future. La Giunta Fedriga ha invece scelto di limitarsi a consolidare programmi esistenti, fondati su una visione del Friuli Venezia Giulia ormai superata, rinunciando a preparare la Regione ad affrontare le drammatiche sfide climatiche e sociali del XXI secolo.” “Questa è una manovra deludente, nella quale ingenti risorse vengono dissipate in mille rivoli, destinate a consumare ulteriore territorio naturale, aumentare le emissioni di gas serra e a offrire solo l’illusione di un benessere effimero ai cittadini. È una manovra che accresce le disuguaglianze, perché non affronta il tema centrale della perdita di potere d’acquisto dei salari. La Giunta sceglie invece di sfruttare le abnormi entrate derivanti dalla compartecipazione IVA, dovute in larga parte all’inflazione degli ultimi anni, dunque risorse

raccolte in modo non progressivo sul reddito, solamente per erogare benefici a coloro che già sono privilegiati. Noi avevamo proposto una riduzione della tassazione sui redditi fino a 28.000 euro, proposta che è stata respinta.”

“L’unica nota positiva della manovra è rappresentata dalla forte azione di promozione del software libero. Ce ne assumiamo la paternità, pur trattandosi formalmente di un emendamento della Giunta, poiché questa misura è stata da noi sollecitata con continuità da oltre cinque anni. Promuovere e utilizzare software libero significa ridurre i costi, tutelare la nostra riservatezza e creare posti di lavoro.” Così si è espresso al termine della seduta di Consiglio regionale il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.