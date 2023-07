Self Group, gruppo friulano attivo nel settore della plastica, acquisisce la company americana Avantech

Self Group, tra le principali società in Italia nella realizzazione di stampi di termoformatura per materie plastiche, ha finalizzato l’accordo per rilevare il controllo totale di Avantech, azienda leader negli Stati Uniti nella progettazione di stampi rotazionali nel settore della plastica, ed espande così il proprio business oltreoceano. L’operazione, del valore totale previsto vicino a 8 milioni di euro, è stata possibile anche grazie all’apporto di Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha contribuito con un investimento totale di 1,5 milioni. L’acquisizione rientra nella strategia di medio-lungo periodo di Self Group, finalizzata ad una continua crescita sia organica che per vie esterne, creando uno dei maggiori gruppi del settore che oggi può contare su un fatturato aggregato di circa 14 milioni di euro. Negli ultimi 2 anni Self Group ha intrapreso un percorso di rinnovamento dei macchinari, impiegando più di 2 milioni di euro nell’acquisto di attrezzatura specifica per lavorazione di stampi di grandi dimensioni. Grazie a questo investimento è stato dunque possibile raddoppiare la produzione, che è passata da circa 450 attrezzature a circa 950 all’anno. A seguito dell’intervento il gruppo potrà contare sulle economie di scala e sulle sinergie tra lo storico stabilimento dell’azienda a Rivignano Teor (UD) e il nuovo headquarter Usa a Baxter (Minnesota), che occupano complessivamente una superficie totale di 8.300 mq, impiegando 83 risorse altamente specializzate. L’apporto di Avantech sarà fondamentale per accrescere il business di Self Group sul fronte internazionale, che già vede l’azienda presente in 29 Paesi a livello globale, tra cui Stati Uniti, Italia e Francia, ad oggi i principali mercati di riferimento che insieme rappresentano oltre il 50% del fatturato ordini. La presenza di una sede del Gruppo negli Stati Uniti permetterà inoltre a Self Group di sfruttare le numerose opportunità garantite da un mercato in cui la domanda di prodotti di derivazione plastica si aggira intorno ai 17 miliardi di euro e dove la qualità e la finitura degli stampi italiani è generalmente apprezzata e riconosciuta. L’aggregazione avviene in un periodo di grande sviluppo per entrambe le aziende. Sul fronte finanziario, Self Group, con un budget di 6 milioni di euro nel 2023, ha infatti chiuso il 2022 con un fatturato di 5,2 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto al 2021 e con un CAGR 13,5% dal 2020. Avantech, attiva esclusivamente nel mercato Usa, ha realizzato lo scorso anno ricavi pari a 9 milioni di euro rispetto ai 7,7 milioni dell’anno precedente e un CAGR del 7,5% dal 2020.