Seminario di formazione per amministratori di Enti Locali organizzato dall’Associazione Sindaci Emeriti FVG

L’Associazione Sindaci Emeriti FVG ha programmato per novembre e dicembre a Palmanova Auditorium S.Marco un seminario di formazione per amministratori di EE.LL del FVG. Il presidente Elio Di Giusto, visto il buon risultato ottenuto nel 2021, ha inteso proporre un secondo seminario per giovani amministratori in carica di interesse generale su tematiche dei comuni degli Enti Locali, con docenti che hanno avuto un’esperienza e che cercano di trasmetterla. Tre gli argomenti possibili, il primo si svolgerà sabato 19 novembre dalle ore 10,00 alle 12,00 su autonomia storica della nostra Regione: la storia del Friuli Venezia Giulia come fondamento dell’impegno locale, relatore prof. Walter Tomada, docente e pubblicista. Secondo tema sabato 26 novembre dalle ore 10 alle 12 : i comuni per una governance del sociale, tra responsabilità e rischio di sanitarizzazione, relatore il dott. Ranieri Zuttion, docente universitario a Trieste e Venezia. Il terzo componimento sabato 3 dicembre sempre dalle ore 10 alle 12 si incentra su: Comunità locali e servizi dal codice e dei contratti alla sussidiarietà orizzontale”. (E’ una composizione del codice del terzo settore ). Relatore la dott.ssa Miriam Totis, dirigente Regionale sviluppo servizi sociali e dell’integrazione socio sanitaria. La partecipazione è gratuita e gli interessati per la prenotazione, anche per singole conferenze, possono inviarla via mail: associazione@sindaciemeritifvg.it.