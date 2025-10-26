Seminario in Cccia sull’inclusione socio-linguistica di migranti vulnerabili

Mercoledì 29 ottobre, dalle 9.30 nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine, si terrà il seminario INSPIRED “Oltre l’alfabetizzazione. Percorsi innovativi per una didattica inclusiva e partecipata”. L’appuntamento prevede una prima restituzione del percorso partecipato di ricerca e sviluppo di strumenti metodologici e didattici inclusivi e innovativi per l’alfabetizzazione linguistica avviato nel WP1 dal Coordinamento Tecnico Scientifico del progetto. All’evento saranno anche presentati il sito web e la Community INSPIRED e, in chiusura, è prevista una lectio magistralis di Fabio Caon e Annalisa Brichese dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con proposte metodologico-didattiche per la gestione di percorsi con persone analfabete. L’invito è rivolto in particolare a operatori e operatrici dell’accoglienza e a docenti di italiano L2, oltre a enti e organizzazioni impegnate nell’integrazione socio-lavorativa di persone migranti, giovani e adulte. La partecipazione al seminario è gratuita, ma è richiesta la registrazione all’evento tramite compilazione della form online entro il 27 ottobre.

Il seminario è realizzato nell’ambito del progetto INSPIRED – Innovazione Sperimentazione Integrazione – nuove dotazioni che, in continuità con il precedente progetto INSPIRE, ha l’obiettivo di potenziare la formazione linguistica di cittadini e cittadine di Paesi terzi in situazioni di particolare vulnerabilità.

Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2017.

Segreteria organizzativa evento: OIKOS ETS / comunicazione@oikosets.net