Senatrice Stabile (FI): Ministro Speranza risolva problema carenza vaccini antinfluenzali

"Mentre oggi il ministro Speranza è intervenuto in Aula parlando del futuro vaccino anticovid, la situazione della vaccinazione antinfluenzale è sempre più drammatica. Ad oggi infatti nella gran parte del territorio italiano si sarebbero verificate forti criticità legate principalmente alla carenza di dosi ricevute da parte delle aziende aggiudicatrici delle gare d'appalto bandite dalle Regioni, con la conseguenza che molti tra i soggetti fragili, tra gli ospiti delle RSA e tra gli over 65 devono ancora ricevere la somministrazione del vaccino. Inoltre, le Regioni sembrano aver già acquistato tutte le dosi disponibili, ovvero quasi 17 milioni, lasciando però sguarnite le farmacie della quota di dosi che i cittadini acquistano direttamente ogni anno. Ho pertanto presentato un'interrogazione al ministro Speranza per chiedere se non ritenga necessario che l'Agenzia italiana del farmaco individui e intervenga per risolvere una situazione che si fa sempre più critica, a causa del fatto che, nonostante le Regioni abbiano stipulato contratti con le aziende farmaceutiche produttrici di vaccini, queste ultime tardano ad inviare le dosi. E' inoltre necessario conoscere quali misure urgenti il ministro intenda adottare per assicurare la disponibilità di dosi sufficienti di vaccino antinfluenzale, in grado di scongiurare il verificarsi di una carenza per le fasce maggiormente a rischio della popolazione, ma anche per coloro che non hanno diritto a vaccinazione gratuita e che intendono vaccinarsi contro l'influenza". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.