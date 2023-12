“Sentimentale – Dedicato a Lelio Luttazzi” il 15 dicembre a Trieste. L’omaggio nel centenario della nascita

In collaborazione con il Comune di Trieste ed alla preziosa iniziativa de “Una Luce sempre accesa” la rassegna nazionale Estensioni Jazz Club Diffuso della Slou Società Cooperativa è lieta di annunciare l’irrinunciabile appuntamento previsto il prossimo 15 dicembre presso la Sala Luttazzi / Magazzino 26 di porto Vecchio. L’occasione sarà il centenario della nascita e vedrà sul palco il progetto “Sentimentale – Dedicato a Lelio Luttazzi”, che ha già visto il tutto esaurito questa estate a Lecce per gli amici della Camerata Musicale Salentina. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Lelio Luttazzi, “Sentimentale – Dedicato a Lelio Luttazzi” vedrà la partecipazione della più che nota cantante Barbara Errico, che per l’occasione sarà accompagnata nelle letture dell’attrice Bettina Carniato, Mauro Costantini al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria.

“Sentimentale – Dedicato a Lelio Luttazzi” è un progetto elegante ed accorato e Barbara Errico è una raffinata interprete, che ha saputo attingere dall’eredità di Luttazzi con eleganza e leggerezza, aggiungendo quel tocco personale che è dato dalle sue doti interpretative. Ad accompagnarla nel concerto un gruppo di eccellenti musicisti ed una più che valevole attrice che ridanno il giusto valore ed una nuova verve ad evergreen come Souvenir d’Italie, Sentimentale, Vecchia America e molti altri.

Il progetto nasce nel 2014 ma, in occasione del centenario della nascita del grande Lelio Luttazzi, quest’anno, Barbara Errico ha pensato di ripresentarlo in una nuova veste integrata ed ampliata, accompagnandolo con letture e brani dedicati proprio al jazz e al periodo, con testi appositamente scritti o elaborati ed adattati per lo spettacolo. I brani saranno recitati in monologhi interpretati da Bettina Carniato, eclettica attrice, presentatrice, speaker, autrice di pièces teatrali ed anche scrittrice. La passione per la recitazione le fa ottenere, fin da giovanissima, ruoli principali in numerosi spettacoli teatrali diretti da rinomati esponenti della scena regionale e nazionale, come Massimo Somaglino, Claudio de Maglio, Carlo Tolazzi, Giuseppe Bevilacqua, Ferruccio Merisi, Gino Landi. Non di meno la sua apparizione in diverse pellicole cinematografiche con attori di spicco quali Mariangela Melato, Alessio Boni e Daniele Peci e a numerosi spettacoli televisivi. Barbara Errico riconosciuta cantante a livello europeo ha partecipato a numerosi festival e rassegne Jazz a livello europeo, riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e critica. All’attivo numerosi cd di jazz ed alcuni suoi pezzi rientrano nella compilation di alcuni progetti discografici della Rivista Musica Jazz. Importante anche la collaborazione con il famoso Robert Miles. Nel 1998 viene segnalata come miglior nuovo talento Top Jazz 98 (Musica Jazz) e nel 1999 riceve il premio speciale Moret D’aur F.V.G. Votatatra le dieci migliori cantanti italiane per la rivista Jazz It nella rassegna Jazz It Awards 2010 è anche vincitrice della nomination all’ Italian Jazz Awards 2011 (Oscar della musica italiana) per la categoria Brand New Jazz Act 2011 con il cd “Endrigo in Jazz”. Nel 2014 è candidata alla targa Tenco con il cd “Sentimentale dedicato a Lelio Luttazzi” registrato in collaborazione con la moglie di Lelio e la Fondazione Luttazzi, che ha visto la partecipazione, fra numerosi straordinari musicisti della nostra regione, anche di alcuni dei più noti artisti che hanno suonato con lo stesso Luttazzi. Alcuni arrangiamenti sono stati fatti tra l’altro da Antonello Vannucchi direttore della Orchestra RAI e da Franco Feruglio, più che noto musicista friulano. Nel 2015 riceve il riconoscimento “SEGNO DONNA” organizzato dai LIONS UDINE – FIDAPA- INERWHEE: un riconoscimento ad esempi di donne con storie diverse, di età diverse, ma tutte accomunate da un forte ed esemplare impegno morale, sociale, civile, imprenditoriale, artistico, sportivo … che hanno lasciato “un segno”, portando la voce del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Nello stesso anno riceve il diploma di benemerenza del Comune di Udine per il suo impegno nel sociale. Docente di canto presso l’Accademia Internazionale del Musical di Udine, tiene numerosi Workshop di Circlesining ed interpretazione secondo suo metodo, “Art Voice & Mental Coaching”, in tutta Italia tra i sui allievi anche la famosa cantante ELISA. Nel 2022 partecipa alla trasmissione “The Voice Senior” di Rai 1, cantando un pezzo di Lelio Luttazzi.

“Quando Barbara Errico mi ha telefonato per mettermi al corrente del suo prezioso progetto – racconta Rossana Luttazzi, moglie di Lelio – subito dopo l’inevitabile commozione, ho pensato che a Lelio sarebbe piaciuto. Barbara piaceva a Lelio e dunque mi sono appassionata insieme a lei per far sì che il risultato, come poi è avvenuto, fosse quello che lei desiderava: un cd elegante, raffinato, sofisticato, ma anche ironico come sarebbe piaciuto a Lelio. La sua voce luminosa ha saputo cogliere le mille nuances delle melodie di Lelio e la giusta ironia. Brava Barbara! Grazie di cuore con gratitudine a nome mio e a nome della Fondazione Lelio Luttazzi”.

Come di consueto “Estensioni Jazz Club Diffuso” vuole dare voce anche ai nostri premiati musicisti esordienti: alle ore 20.30, il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare il progetto del contrabbassista Matteo Mosolo. “Isolation” è una riflessione sulla libertà. sulla ricerca della libertà e sull’uso che ne viene fatto all’interno della nostra “Società Libera”. Il contrabbasso solo si muove in maniera libera e passionale su temi diretti ed arcaici che rimandano al blues primordiale ed agli spiritual, creando immagini sentite ed intense.

Un grazie particolare anche alla Scuola di Musica 55 / Casa della Musica di Trieste per la più che gradita collaborazione.

L’evento il 15 dicembre 2023, ore 20,30 in Sala Luttazzi / Magazzino 26 – Porto Vecchio, Trieste. Ingresso € 15,00 Info e prenotazioni: estensionijazzclub@gmail.com Prevendita: Dice.fm. La sera dello spettacolo sarà attiva la biglietteria in Sala Luttazzi, fino ad esaurimento posti.