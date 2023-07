Serena Pellegrino (AVS), assestamento del bilancio 2023 – 2025  conferma  progetto diretto a strozzare la sanità pubblica

“Ormai è conclamato che questa legge di assestamento di bilancio regionale prosegue nello strozzamento della sanità pubblica e che nulla di concreto ed efficace si profila nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e nel contrasto, con tutti gli strumenti disponibili utilizzati in maniera trasversale, della sempre più grave crisi eco sistemica.”

Lo ha sostenuto la Consigliera Serena Pellegrino ( AVS) questa mattina in sede di discussione generale nella I Commissione integrata, in Consiglio regionale.

Riassumendo il suo intervento, Pellegrino sottolinea: “A ciò si aggiunge la gravissima visione politica della cultura come ancella di poteri economici, che per sopravvivere deve chiedere elemosina al turismo, perché lì ci sono le risorse.

Una visione di grande rozzezza, realmente improduttiva, visto che la Cultura entra direttamente sia nella trama sia nell’ordito del benessere della collettività, e promuove in senso generale la salute delle comunità.”

“ Un disegno di legge che esprime la volontà di fare cantieri senza una seria progettualità – conclude Pellegrino – l’importante per questa amministrazione è sversare al suolo nuovo asfalto e cemento, e impiantare nuove aree industriali: potremmo perseguire uno sviluppo identico in termini quantitativi ed economici attivando cantieri di rigenerazione e risanamento dei beni comuni e del patrimonio architettonico, urbanistico e culturale delle nostre comunità.”