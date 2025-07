Serena Pellegrino (AVS). Assestamento: si preferisce consumare suolo che mantenere i mezzi pesanti in autostrada

“Dispiace constatare ancora una volta che la maggioranza di centro destra al governo in Regione preferisca realizzare nuove strade e lingue di asfalto altamente impattanti sull’ambiente, il paesaggio, ma anche per i nostri corregionali, piuttosto che trovare soluzioni alternative e con una spesa a carico della comunità nettamente inferiore.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione in Consiglio Regionale del DDL 57 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027>>. “Ho presentato un emendamento – incalza la Vice Presidente della IV Commissione – che avrebbe permesso ai mezzi pesanti di ottenere una riduzione dell’80 per cento del costo del pedaggio autostradale nella tratta Udine Sud-Portogruaro, sostenendo gli oneri a carico di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. determinati dalla riduzione. E questo per evitare e alleggerire significativamente il traffico di mezzi pesanti sulla viabilità regionale che attraversa molti centri tra cui Majano, San Daniele del Friuli, ponte di Dignano, fino a raggiungere Cimpello, Pordenone e Portogruaro. Si preferisce – conclude Pellegrino – costruire una nuova bretella che, con il nuovo tratto da 62 milioni a Udine Sud, creerà conseguenze a domino facilmente ipotizzabili, come ulteriori varianti e conseguente consumo di suolo in barba a una crisi climatica che pare non interessi granché a chi è a capo di questa Regione.”