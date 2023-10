Serena Pellegrino, AVS. Che fine ha fatto il Comitato tecnico per l’Audiovisivo?

“ Sono trascorsi già cinque mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio e Giunta regionale, ma il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga non ha ancora nominato i quattro membri del Comitato tecnico per l’Audiovisivo che per tutta la durata della legislatura ha il compito di valutare le domande di contributo a valere sui fondi regionali destinati allo sviluppo delle produzioni audiovisive.” E’ la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrina che descrive questa criticità, analizzata nel dettaglio nell’interrogazione rivolta alla Giunta Regionale, con cui chiede se si intenda procedere immediatamente alla nomina dei membri del Comitato tecnico per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, al fine di assegnare i contributi relativi al bando di giugno scorso e quello in scadenza il prossimo 20 ottobre. Precisa la consigliera: “Nel corso dell’anno le imprese che operano nel settore della produzione di audiovisivi possono utilizzare tre bandi attraverso i quali presentare domanda di contributo, ma soltanto per quello dello scorso mese di marzo vi sono state le assegnazioni, decadendo il precedente Comitato tecnico con la fine della legislatura.” “Ricordo – conclude Pellegrino – che la proposta per la composizione del Comitato tecnico è formulata di concerto tra l’Assessore alla Cultura e l’Assessore competente in materia di attività produttive, quest’ultimo finanziatore del Fondo per l’Audiovisivo. Un ulteriore ritardo comprometterebbe buona parte delle produzioni ma anche la sopravvivenza di alcune realtà che, per la ricchezza del nostro tessuto culturale, sono vitali.”