Serena Pellegrino. AVS. Euro&Promos sbarca in Risiera. Assessore o dirigente d’azienda, a quando la scelta di Bini, azionista e dirigente di Euro&Promos e Assessore alle attività produttive?

“Apprendo con preoccupazione, attraverso una nota della segreteria generale di UIL-FVG, che dal 1° ottobre Euro&Promos sarà l’unica realtà che si occuperà della gestione della Risiera di San Sabba a Trieste, e che gli attuali dipendenti comunali verranno trasferiti al Museo Revoltella”.

Questa la dichiarazione della consigliera regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, che precisa: “Ricordo che Euro&Promos, oltre a gestire numerosi appalti pubblici, tra cui il personale dei Civici musei di Trieste, è l’azienda di cui è azionista e dirigente l’Assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, così come confermato dallo stesso durante una seduta di Consiglio regionale nella quale sono state richieste dall’Opposizione le sue dimissioni.”

Prosegue la consigliera di minoranza: “Quest’ultima notizia non fa altro che confermare le nostre posizioni critiche. Ammesso che ci sia trasparenza nell’operato dell’assessore, Bini non può non comprendere che, anche in assenza di conflitto di interessi, sia quanto meno inopportuno continuare a partecipare a gare pubbliche in competizione con chi è privo della stessa sua visibilità o, peggio ancora, ottenere affidamenti diretti. Chiedo ancora una volta che l’Assessore Bini faccia una scelta di campo: o Amministratore pubblico o dirigente d’azienda.”