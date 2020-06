Sergo – Capozzella M5s: “Su contributi crisi Covid confusione creata dalla Giunta”. Secondo l’assessore Callari va tutto bene: “rallentamento non ferma bando”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Se la stessa Giunta scrive che i contributi verranno concessi sulla base dell'ordine cronologico in cui vengono presentate le domande, è inevitabile che si creino delle difficoltà tecniche”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo e Mauro Capozzella, sui problemi tecnici all'apertura delle domande per il sostegno a strutture ricettive turistiche, commerciali e artigianali e dei servizi alla persona, colpite dalla crisi legata all'emergenza Covid-19.

“Una situazione inevitabile, considerato che dei problemi si sono registrati già in precedenza, quando a presentare le domande di contributo erano stati professionisti, commercianti e artigiani in tre giornate diverse – ricordano i consiglieri M5S -. Figuriamoci oggi che la platea di potenziali beneficiari è decisamente più ampia e si son trovati tutti in contemporanea sul portale”.

“Ma c'è anche il problema dei codici Ateco, che ha generato a sua volta confusione, in quanto in un primo momento la Regione stessa ha pubblicato un elenco, salvo poi modificarlo – sottolineano gli esponenti pentastellati -. Mi auguro che chi era presente nella prima versione, per poi rimanere escluso, venga incluso tra i beneficiari, altrimenti sarebbe un'inaccettabile presa in giro”.

“Non si tratta di fare polemiche, cavalcare malcontento o strumentalizzare, si tratta di voler essere ascoltati ogni tanto – concludono Sergo e Capozzella -. Avevamo sottolineato l’importanza di avere i codici Ateco per tempo, così come avevamo caldeggiato di scaglionare le domande in più giornate dedicate alle singole attività: siamo rimasti inascoltati, ma a pagarne le spese non siamo noi, che continuiamo il nostro lavoro responsabile e costruttivo quando si parla di attività produttive, ma le aziende che subiscono questi disagi”.

Di diverso avviso invece l'assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari secondo cui: "Chi non è riuscito ancora a collegarsi al sito non deve temere di aver perso la possibilità di presentare domanda per ottenere il contributo destinato alle attività produttive presenti in Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione regionale si scusa per il rallentamento subito dal sistema e ribadisce che, non essendo quello in vigore un click day, ci sarà tempo fino al 26 giugno per inoltrare la richiesta di ristoro". Spiega così quanto accaduto nella mattinata di oggi l'assessore Callari: "Vogliamo tranquillizzare tutti - spiega l'esponente dell'esecutivo - perché c'è tempo fino alla mezzanotte del 26 giugno per inoltrare l'istanza alla Regione. La domanda può essere compilata in ogni momento della giornata; la procedura per ottenere le agevolazioni previste non funziona in base al "click day" e quindi ci sarà tempo fino alla scadenza del termine per inoltrare la richiesta alla Regione. Tutti quelli che avranno presentato la domanda e sono in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno ristorati indipendentemente dall'ordine cronologico in cui l'istanza è stata inviata". A chiarire quanto è "tecnicamente" accaduto è il presidente di Insiel Diego Antonini. "Questa mattina alle 8, quando si è aperto il bando - spiega Antonini - al sistema si sono loggate contemporaneamente più di 3 mila utenti. I nostri server non sono in grado di processare un così elevato numero di richieste di accesso nell'unità di tempo, ragion per cui il sistema ha rallentato la sua attività. Pochi minuti dopo l'attività ha ripreso a funzionare correttamente, seppur un po' lentamente, a causa delle continue elevate richieste di accesso contemporanee. Alle 11 sono state inviate positivamente 3 mila domande e altrettante sono in fase di compilazione".