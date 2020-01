Sergo M5s: “Accanto a 1.400 firmatari contro inceneritore Manzano”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Siamo accanto agli oltre 1.400 cittadini che hanno firmato la petizione per dire no all'ampliamento dell'inceneritore di Manzano”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, dopo la presentazione della petizione avvenuta questa mattina. “L'assessore Scoccimarro continua ad affermare che anche una vecchia '500' può circolare finché rispetta la legge – sottolinea il consigliere -. Ma l'esponente della Giunta dimentica che ci sono anche le ordinanze per chiudere il traffico dei nostri centri abitati. Basterebbe questo per dire che non si dovrebbe consentire a Manzano la realizzazione di un impianto a meno di 500 metri dalle abitazioni, la tutela della salute non dovrebbe permettere alcuna deroga. La qualità dell'aria della nostra Regione è all'attenzione di tutti e nuove emissioni non possono di certo migliorare la situazione”.