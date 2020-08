Sergo M5s: “Bene voli Trieste – Roma, ora rendiamoli appetibili”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Questa non è una vittoria del M5S, di Fedriga o di Patuanelli, è una vittoria dei cittadini che si vedono garantito un servizio, che in questo caso possiamo definire pubblico”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, commentando la notizia del ritorno, a partire dal 7 settembre, del collegamento Alitalia fra Trieste Airport e Roma.

“Adesso è il momento di rendere questo servizio sempre più appetibile anche dal punto di vista tariffario, per garantire che i posti disponibili siano sempre più prenotati dai cittadini che vogliono raggiungere Roma, e da lì anche il resto del mondo, ma soprattutto dai turisti che vogliono venire in Friuli Venezia Giulia a conoscere le bellezze che possiamo offrire per tutti i gusti” aggiunge Sergo.

“Va sottolineato l'impegno profuso dalla deputata Sabrina De Carlo, che ha organizzato un apposito incontro con il sottosegretario alle Infrastrutture Cancelleri per poter illustrare anche questo problema e trovare le possibili soluzioni – conclude il consigliere M5S -. Ma non vanno dimenticati la senatrice Lupo e gli altri senatori che si sono spesi per questa causa, pur non essendo eletti in Friuli Venezia Giulia, presentando emendamenti volti a ottenere quella continuità territoriale già garantita a Sicilia e Sardegna anche alla nostra periferica regione”.