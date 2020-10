Concorso Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) alla Fiera di Udine, stesso luogo del Centro tamponi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Questa mattina si sono tenute le prove scritte pratiche per 250 partecipanti del concorso dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute. Tutto normale se non fosse che il luogo è lo stesso in cui è stato collocato il Centro tamponi alla Fiera di Martignacco”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo. “Avevamo segnalato alla Direzione Salute una situazione analoga nelle settimane scorse a Monfalcone, augurandoci che non si ripetesse e infatti li son stati presi i dovuti accorgimenti ma a Udine a quanto pare no – aggiunge Sergo -. Purtroppo questa inopportuna sovrapposizione si è registrata anche oggi alla Fiera udinese”. “Ai candidati è stato raccomandato di fare particolare attenzione e di indossare sempre la mascherina chirurgica, vista la possibilità di incrociare persone potenzialmente positive al Covid. Ma sappiamo tutti ormai come le semplici mascherine chirurgiche che erano state raccomandate ai partecipanti anche nelle guide di accesso alle strutture per lo svolgimento del concorso servano più per difendere il prossimo che viceversa. Come se non bastasse – conclude il consigliere – abbiamo letto che il Centro tamponi si trova al secondo piano del padiglione scelto. Pensando all'accessibilità del sito che deve esser idonea a tutti viene da pensare che si costringano tutti i cittadini a seguire i percorsi utilizzati da chi potrebbe essern contagioso. Speriamo almeno che per chi accede al centro vaccini nelle medesime strutture non abbia gli stessi problemi".