Sergo M5s: “Fotovoltaico Aussa Corno, Scoccimarro unico a non esprimersi”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Anche il Cosef e il Comune di San Giorgio di Nogaro hanno sposato le nostre tesi rispetto all'inopportunità di avere un campo fotovoltaico nella zona industriale Aussa Corno. All'appello manca solo l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo.

“Un paio di mesi fa avevamo lanciato l'allarme sull'utilizzo di un terreno che ancora non era stato interessato a problemi di inquinamento, come invece accaduto in altre aree di quella zona – ricorda Sergo – individuando la possibilità di collocare i pannelli fotovoltaici sui tetti dei capoannoni industriali presenti e non su un campo coltivato”.

“Avevamo chiesto l'intervento degli enti preposti per trovare una soluzione adatta a garantire la necessità di produrre energia pulita per le imprese e lo sviluppo di un'area strategica – sottolinea il consigliere -. Cosef e Comune di San Giorgio si sono espressi, dalla Regione attendiamo ancora una parola. Augurandoci che stavolta l'assessore Scoccimaro non cerchi qualcun altro a cui scaricare il barile”.