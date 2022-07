Sergo M5s: “Tre operazioni antimafia in tre giorni in FVG: addio isola felice”

“Un plauso alle forze dell’ordine per le operazioni degli ultimi giorni contro il traffico di stupefacenti e l’evasione fiscale da parte di organizzazioni criminali, che hanno portato ad arresti anche in Friuli Venezia Giulia” arriva dal consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo. “Nonostante ci sia ancora chi cerca di autoconvincersi che in Friuli Venezia Giulia la Mafia non esiste e non sia radicata – aggiunge Sergo - queste operazioni dimostrano che i mafiosi in regione ci sono e fanno affari sulla pelle dei nostri cittadini”. “Spiace notare il silenzio della Giunta regionale rispetto a queste notizie: commentarle significherebbe ammettere l’esistenza di un problema che è sempre stato sottovalutato e che quindi si cerca di nascondere sotto il tappeto – conclude il consigliere M5S -. Basta considerare che nonostante un assestamento di bilancio da oltre 700 milioni di euro i fondi regionali per la prevenzione e il contrasto alle mafie a disposizione di scuole, sindacati, associazioni di categoria, ambientaliste e volontarie e quelli per gli enti locali per recuperare i beni confiscati sono passati da 60 mila a 2.100 euro. Basterebbe questo dato per inquadrare la situazione”.