Sergo sul depuratore di San Daniele: “Per bombe d’acqua si intendono precipitazioni di 150 mm in qualche ora. Non 10 mm in 24 ore”

Il consigliere regionale Cristian Sergo ha postato su Facebook una serie di immagini scattate presumibilmente oggi sulla situazione del depuratore di San Daniele dopo che nei giorni scorsi si era determinata l'enesima querelle con Cafc che di quell'impianto è gestore. Scrive Sergo: "Dopo le Sedute di Consiglio mi son recato sui cantieri di San Daniele nei pressi del depuratore dove è successo quello che avete visto tutti nei giorni scorsi. ...Vi sono alcune foto dei lavori in corso per sistemare il terreno franato e le montagne di ghiaia riversate a valle. L'area interessata è per lo più quella del vecchio (ma non solo come potete vedere). C'è da chiedersi se sia stata una fortuna che sia stato costruito il nuovo impianto più a monte o se questa realizzazione di fatto ha creato tutto quello che vedete. Nel silenzio assordante delle autorità su quanto successo continuerò a fare luce e chiarezza come promesso. PS: bomba d'acqua? A leggere i dati Arpa della pioggia caduta a Fagagna è da escludere ma evidentemente si è concentrata tutta su San Daniele. Per bombe d'acqua di solito si intendono precipitazioni di 150 mm in qualche ora. Non proprio 10 in 24 ore.

Vedi foto: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4427004190706780&id=100001917282321