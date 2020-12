Sergo – Ussai: “Ospedali al collasso, dopo i posti letti mancato anche l’ossigeno?” Azienda sanitaria: “Alcune criticità emerse nell’area dell’Alto Friuli sono state immediatamente risolte”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Nell’organizzazione improvvisata di questa seconda ondata è vero che a pagarne le spese sono state le RSA e i loro ospiti, esattamente come la scorsa primavera, ma il carico maggiore questo autunno lo stanno vivendo gli operatori sanitari degli ospedali e quelli dell’emergenza urgenza”. Lo rileva il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo.

“È notizia di oggi che per un paio d’ore sarebbe venuta a mancare la dotazione d’ossigeno all’ospedale di San Daniele per i malati Covid, fortunatamente ripresa nel primo pomeriggio - rimarca l'esponente M5S -. Contemporaneamente a Udine le ambulanze tornano ad aspettare anche un paio d’ore per trovare una sistemazione ai pazienti, se a tutto questo ci aggiungiamo che Monfalcone è satura e che a Gorizia parte del personale viene trasferito a Trieste il quadro della nostra regione supera di gran lunga la preoccupazione”.

“Il maltempo di certo non ha agevolato la situazione, ma è evidente che il sistema sanitario regionale stia soffrendo proprio in queste ore il suo momento peggiore dall’inizio della pandemia – continua Sergo -. Nonostante si facciano meno della metà dei tamponi di una settimana fa, la percentuale dei contagiati non è sensibilmente calata e questo comporta che i nostri ospedali rimangano sotto pressione atteso che il territorio non riesce a fare il giusto filtro per evitare gli assembramenti nei pronto soccorso. Assembramenti e code di ambulanze che non permettono tempestivi interventi laddove necessari. Molte sono ancora le segnalazioni che ci pervengono di persone in quarantena, volontaria e non, che non ricevono chiamate per verificarne la salute, ma nemmeno per i tamponi di controllo”

“Come richiesto da tempo – aggiunge il consigliere regionale pentastellato Andrea Ussai -, servono procedure emergenziali per recuperare tutto il personale possibile, dentro e fuori del sistema, per fronteggiare questa situazione di emergenza”.

Immediata però la dell'azienda sanitaria: "Tutti i dieci pazienti del presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli il cui quadro clinico richiede un supplemento di ossigeno sono regolarmente sottoposti ad ossigeno-terapia. Inoltre, la struttura è, in caso di necessità, in grado di garantire tale supporto ad ulteriori due pazienti all’intero del Pronto Soccorso e con i ricoveri previsti nelle prossime ore questo margine andrà ulteriormente ad aumentare”. Lo ha affermato il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti che però ammette: “Alcune criticità emerse nell’area dell’Alto Friuli, dovute a un elevato consumo di ossigeno nelle strutture residenziali, e in una realtà della Bassa friulana sono state immediatamente risolte con la creazione di un buffer nel presidio ospedalieri di Gemona e l’attivazione di una rete virtuosa tra le farmacie che consente eventuali rifornimenti d’urgenza. Si tratta di una soluzione funzionale che permette di superare il problema della scarsità di scorte a disposizione delle singole farmacie, dei ritardi nella consegna delle bombole da parte dei produttori e della scarsità di concentratori”. "Anche in queste ore strutture sanitarie e il personale che vi lavora sono sottoposti a notevole pressione, ma in tutte le realtà del territorio di AsuFc vengono rispettati gli standard di assistenza previsti per l’emergenza/urgenza e non risultano esserci state ambulanze in coda per ore nei vari Pronti soccorsi Udinesi come da qualcuno paventato”.