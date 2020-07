Serracchiani presidente commissione Lavoro della Camera

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Serracchiani presidente della commissione Lavoro alla Camera è una buona notizia per il Friuli Venezia Giulia, una soddisfazione per il Pd regionale, un giusto riconoscimento al lavoro molto concreto fatto fin qui in Parlamento. Siamo convinti che onorerà al meglio la carica istituzionale, oggi più che mai importante, perché il lavoro è il grande tema con cui si sta confrontando e si confronterà il Paese intero". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'elezione di Debora Serracchiani a presidente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

"Auguriamo buon lavoro anche a Tatjana Rojc che - aggiunge Shaurli - entra nella commissione Finanze del Senato, dove si trattano questioni di rilevante interesse anche per la nostra Regione".