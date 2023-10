Servizio pubblico: i 70 anni di Friuli nel Mondo in un documentario Rai in marilenghe. Domani l’anteprima a Udine

È la prima tra le associazioni di rappresentanza dei nostri emigrati ad essere stata costituita a livello nazionale e quest’anno ha compiuto i suoi primi 70 anni, festeggiati il 24 giugno nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. A coronare le celebrazioni per lo storico anniversario dell’Ente Friuli nel Mondo anche un documentario in friulano, dal titolo “Ent Friûl tal Mont, une Patrie cence cunfins”, prodotto dalla sede Rai del Friuli Venezia Giulia e curato dalla regista Antonia Pillosio.

L’opera verrà presentata in anteprima a Udine alle 18 di domani, martedì 24 ottobre, nel salone d’onore della Società Filologica Friulana, in via Manin 18, su iniziativa della struttura programmi italiani della sede Rai per il Fvg. Una presentazione che precederà di poche ore la messa in onda del documentario, prevista sempre per domani, alle 21.20, sul canale 810 Rai3 Bis (con replica venerdì 27, ancora alle 21.20). Del filmato è stata realizzata anche una versione in italiano, che andrà in onda domenica 12 novembre alle 09.15 (replica 15 novembre alle 21.15).

L’opera ripercorre alcuni dei momenti più significativi dei 70 anni di Friuli nel Mondo ed è stata realizzata con l’apporto di molti spunti inediti tratti da fotografie, registrazioni radiofoniche, filmati amatoriali e documenti storici provenienti dall’Archivio storico dell’emigrazione friulana, gestito dall’Ente. Ad accompagnare la narrazione le parole di Loris Basso, presidente di Friuli nel Mondo, di Federico Vicario, presidente della Filologica, le interviste a diversi rappresentanti dei 140 Fogolârs Furlans che fanno capo all’Ente, sparsi nei cinque continenti, le testimonianze di due “bandiere” del Friuli come Bruno Pizzul e Dino Zoff.