“Sette Sere d’Estate” a Fontanafredda: la rassegna di eventi culturali e musicali sotto le stelle

Torna anche quest’anno la rassegna “Sette Sere d’Estate” a Fontanafredda, che dal 10 giugno al 29 luglio 2025 animerà le serate estive presso l’Arena Risorgiva, in via Anello del Sole 265. Un calendario ricco di eventi musicali, culturali e di spettacolo dal vivo, pensato per offrire momenti di svago e riflessione, con un’attenzione particolare ai talenti locali e alla varietà delle proposte.

Le serate si terranno ogni martedì, dalle ore 21.00, e sono un’occasione unica per vivere l’estate all’insegna della cultura, riscoprendo insieme il valore dei luoghi e delle tradizioni del nostro territorio. Con ingresso gratuito, la rassegna propone una vasta gamma di eventi che spaziano dalla musica jazz alla scena cantautorale, dalla musica classica a performance teatrali ed incontri in parole e musica.

Il programma delle serate

10 giugno – RUSTICHE FOLLIE

Viaggio musicale dalla Serenissima a Vienna con i solisti dell’Orchestra Tiepolo Barocca “su strumenti originali”. Musiche di Haendel, Keller, Mozart, Vivaldi, Stamitz.

17 giugno – VOCI D’ESTATE

Con il Coro giovanile “Acqua Viva” di Nave e il “Coro et Labora” del Circolo Culturale e Musicale “Giuseppe Verdi”.

24 giugno – KALIMBATA

Un viaggio nelle sonorità del continente nero, con contaminazioni ritmiche travolgenti. Luigi Vitale (vibrafono, balafon, kalimba), Gianpaolo Rinaldi (organo hammond), Luca Colussi (batteria e percussioni).

1 luglio – MUSIKE SENZA CONFINI

Un viaggio in epoche, emozioni, sensazioni e stili diversi. Due strumenti che si fondono e si intrecciano, a volte struggenti a volte delicati. Musiche di Piazzolla, Milano, Galliano, Morricone. Francesca Koka (violino), Nicola Milan (fisarmonica).

8 luglio – SOIRÉE HOMMAGE EDITH PIAF

Omaggio al cantautorato femminile francese. Mara Burigana (voce), Michela Franceschina (tastiere), Giacomo Iacuzzo (percussioni).

15 luglio – DALLE VISCERE ALLA METAFORA

Viaggio nel ‘900 dei dialetti veneti da Trieste al Cansiglio, Recital musicale a cura della “Compagnia di Arti e Mestieri”, con la voce di Sandro Buzzatti e l’accompagnamento strumentale di Nelso Salton.

22 luglio – I RAGAZZI DELLA STRADA ACCANTO

Uno spettacolo di racconti e canzoni che ci accompagnano dentro storie vere vissute sulla pelle di ragazzi e ragazze che hanno saputo chiedere aiuto e hanno provato davvero a sostituire la parola roba con la parola vita. Marco Anzovino (voce e chitarra), Michela Lonardi (voce), Cesare Coletti (chitarre), Elisa Fassetta (violoncello), Paolo Piuzzi (audio e luci).

29 luglio – IO BERGERAC

Racconto musicale. Monologo eroico in quattro atti. Adattamento teatrale di Christian Colombera, con la regia di Marina De Carli, a cura della Compagnia “Castello errante” di Conegliano.

La rassegna “Sette Sere d’Estate” non è solo un appuntamento per chi ama la cultura e la musica, ma anche una vera e propria occasione di incontro e partecipazione. Ogni serata sarà un momento da vivere insieme, all’insegna della qualità, della bellezza e della scoperta delle nostre radici culturali. L’Amministrazione Comunale invita tutti a non mancare ea godere di una delle manifestazioni più attese dell’estate fontanafreddese.