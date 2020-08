Settimana di musica jazz a Gorizia nel parco Coronini Cromberg. riparte il festival Musiche dal Mondo – Glasbe Sveta

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ricomincia oggi, lunedì 24 agosto 2020, dopo la sospensione per il tragico fatto di Gorizia nel parco Coronini Cromberg, il festival Musiche dal Mondo – Glasbe Sveta, la rassegna transfrontaliera di musica jazz che attraversa il territorio di Gorizia e Nova Gorica con concerti, degustazioni e passeggiate naturalistiche al confine tra Italia e Slovenia. Organizzata dal Circolo Controtempo di Cormons (GO) e, per la controparte slovena, da Kud Morgan di Nova Gorica, la rassegna ha trovato sede a Villa Attems (Lucinico) di Gorizia, dove lunedì sera è atteso uno degli eventi più acclamati di questa edizione, il concerto, alle 21, di Fabrizio Bosso & Luciano Biondini “Face to face”. Tromba e fisarmonica per un faccia a faccia fra il poliedrico trombettista piemontese che incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto, con richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee.

Martedì 25 agosto alle 21 al Grad Kromberk di Nova Gorica ecco invece il clarinetto di Boštjan Gombač e il pianoforte di Žiga Stanič, due musicisti che si spingono oltre i limiti classici della musica, esplorando i confini tra la composizione e l'esecuzione, tra l'interpretazione e l'improvvisazione.

Giovedì 27 agosto, alle 21, a Villa Attems di Gorizia (Lucinico), Scaramella Fade Ou3 feat Francis: insieme al pianista Scaramella si esibiranno Pietro Spanghero al basso, Daniele Furlan alle percussioni, Francesco Ivone alla tromba. Fade Ou3 si propone di mettere in comunicazione il mondo della musica classica con il jazz, attraverso la decostruzione e la rielaborazione di composizioni di grandi autori classici.

Venerdì 28 agosto, alle 21, ancora a Villa Attems (Lucinico) di Gorizia, si esibisce l’Artrobius Ensemble. Il gruppo, che si è formato nei primi anni '70 durante l'epoca d'oro del "progressive", propone un tributo ai grandi maestri della band Perigeo

Oltre ai concerti, c’è un fitto programma di degustazioni, passeggiate, escursioni

Biglietti: per i concerti a Villa ATTEMS di Gorizia in vendita su Vivaticket

per il concerto di Boštjan Gombač & Žiga Stanič in programma a Grad Kromberk di Nova Gorica prenotazionj alla mail glasbe.sveta@gmail.com

Info: Circolo Controtempo www.controtempo.org telefono: 3474421717