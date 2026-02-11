Sexto Meets: Alessandro Cortini in concerto a Udine il 30 maggio

Alessandro Cortini, musicista, produttore, compositore e costruttore di strumenti tra le figure più autorevoli della musica elettronica contemporanea, sarà in concerto a Udine il 30 maggio 2026 al Teatro San Giorgio, per una nuova collaborazione tra Sexto ‘Nplugged, CSS e CEC, in anteprima per il festival in programma dal 2 al 5 luglio a Sesto al Reghena (PN).

Noto per un linguaggio sonoro atmosferico ed evocativo, capace di bilanciare oscurità e tensione emotiva con ritmi fumosi e pulsanti, Cortini è da anni un riferimento internazionale: oltre a essere un membro storico dei Nine Inch Nails, ha sviluppato un percorso solista estremamente prolifico, pubblicando lavori di rilievo per etichette prestigiose come Mute, Hospital e Important Records.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Lawrence English, Daniel Avery e Merzbow, e la sua musica ha trovato spazio anche oltre il contesto discografico e concertistico: dalle colonne sonore per sfilate di moda (tra cui Alexander McQueen, Dior e presentazioni di Fendi) fino a installazioni audio ad alto impatto concettuale, come Nati Infiniti, presentata al Sónar 2022 presso la “Fábrica de Moagem” del Museu de Lisboa e successivamente riproposta all’Atonal di Berlino nel 2023.

Nel 2020 Cortini è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame grazie al lavoro con i Nine Inch Nails, entrando nella storia come l’unico musicista italiano ad aver ricevuto questo riconoscimento.

Nel 2021, in collaborazione con il produttore boutique Make Noise, ha pubblicato il suo synth semi‑modulare personalizzato Strega, strumento che ha poi utilizzato per comporre l’album Scuro Chiaro (Mute). Pitchfork ha descritto il disco come “situato a metà tra il purgatorio e il firmamento, che riesce a emozionare e sorprendere costantemente”.

La musica di Cortini è stata inoltre concessa in licenza per TV, film e documentari (Il Mostro su Netflix), videogiochi e spot pubblicitari, con presenze che includono la serie FX The Bear, il documentario Thank You Very Much su Andy Kaufman, e utilizzi da parte di brand e piattaforme come Samsung, BMW, Sony e Netflix. Importante anche la sua attività come remixer: ha firmato remix per artisti quali Depeche Mode, Mogwai, Death Cab For Cutie, Yann Tiersen, Vatican Shadow e molti altri.

SABATO 30 MAGGIO 2026

TEATRO SAN GIORGIO – UDINE – VIA QUINTINO SELLA, 4

INIZIO CONCERTO H. 21.00

PREVENDITE: VIVATICKET – DA GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO – ORE 11.00

HTTPS://SEXTONPLUGGED.IT

BIGLIETTI € 20,00 + DDP