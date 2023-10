Shakespearology: un’intervista impossibile a Shakespeare firmata da Sotterraneo a Teatro Contatto

Dopo secoli passati a interrogare la vita e le sue opere, finalmente è Sir William Shakespeare a dire la sua. Shakespearology è il nuovo spettacolo del collettivo di ricerca Sotterraneo, tre volte Premio UBU, in scena a Teatro Contatto, sabato 14 ottobre ore 21 e domenica 15 ottobre ore 19 al Teatro S. Giorgio di Udine. Shakespearology è un one-man show, affidato al carisma e all’intensità interpretativa di Woody Neri che in scena suona, recita dentro e fuori Shakespeare, canta e a tratti danza. Scritto dal drammaturgo Daniele Villa e diretto da Sotterraneo, Shakespearology è una “intervista impossibile”, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali.

Disse Jerome Salinger, scrittore russo naturalizzato statunitense (Pietroburgo 1890 – Montreux 1977) giunto alla notorietà con il romanzo Lolita: «quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono». Da un po’ di tempo Sotterraneo – collettivo di ricerca teatrale tre volte Premio UBU – voleva usare il teatro come quella telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne-e-ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena – come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina. Partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito. Shakespearology è un one-man show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Shakespearology

LOCANDINA

anno2023

testoconcept e regia Sotterraneo

scrittura Daniele Villa

interpretiWoody Neri

scene/luciluci Marco Santambrogio

e…costumi Laura Dondoli

sound design Mattia Tuliozi

tecnica Monica Bosso

produzioneSotterraneo

sostegno Regione Toscana, MiC

residenze artistiche Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt, Tram – Attodue, Associazione

teatrale Pistoiese

Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è residente presso Associazione Teatrale Pistoiese ed è artista associato al Piccolo Teatro di Milano

Sabato 14 ottobre 2023, ore 21. Domenica 15 ottobre 2023, ore 19. Teatro S. Giorgio, Sala Pinter