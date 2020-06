ShorTS International Film Festival 2020 a Trieste: torna la 24H ShorTS Comics Marathon

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Per il quarto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film Festival 2020, la manifestazione cinematografica triestina quest'anno in programma sul web dal 4 al 12 luglio, che anche per la sua 21° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics Marathon.

Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate, ciascuna contenente una vignetta di dimensione quadrata. Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente, prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta all'interno di un volume che verrà distribuito gratuitamente.

L'evento quest'anno si svolgerà in un'inedita versione ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste, per un massimo di 10 partecipanti, e online tramite videochiamata, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia fino a un massimo di 20 persone. L'appuntamento con la Maratona di Fumetti è venerdì 10 e sabato 11 luglio alle ore 16.00 presso la Casa del Cinema di Trieste e via web. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a un numero massimo di 10 partecipanti dal vivo e 20 virtuali, che possono iscriversi attraverso il sito ufficiale della manifestazione www.maremetraggio.com.

Dopo grandi nomi come Laura Scarpa, Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Giopota, Dr. Pira, Menotti e Ilaria Palleschi, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una nuova giuria d'eccezione, composta da esperti in campo artistico e cinematografico. In particolare, la giuria dell'edizione 2020 di 24 Hours Shorts Comics Marathon sarà composta dal triestino Mario Alberti, Vittoria VicMac Macioci, Giulio Macaione e il regista Giancarlo Soldi, personalità che rappresenta un autentico trait d'union tra il mondo cinematografico e quello del fumetto.

Mario Alberti è un disegnatore, illustratore e sceneggiatore triestino. Nel 1993 è entrato a far parte dello staff di Nathan Never per la Sergio Bonelli Editore. Dal 2007 realizza diverse copertine per DC Comics, Marvel e IDW, nel 2009 pubblica per Marvel la miniserie “Spider Man & X Men”, a cui seguirà “Spider Man & The Fantastic Four”. Nel 2009 collabora al numero 600 di “Amazing Spider Man”. Nel 2017 disegna il primo albo della nuova collana Bandasenzanima, spin-off della serie Dragonero di Luca Enoch e Stefano Vietti. Sempre con Vietti realizza il primo albo della nuova serie Angie Digitwin per Panini Comics. Nel 2018 esce “Tex - Cinnamon Wells” su testi Chuck Dixon e partecipa la progetto Panini Angie Digitwin disegnandone il numero zero e le copertine.

Vittoria VicMac Macioci, nata a Roma nel 1991, ha collaborato ad un'antologia a tema character design pubblicata da 3DTotal e a vari progetti tra Italia, Francia e Stati Uniti. Tra questi "Gravure" di Altrofumetto, "Melagrana" di Attaccapanni Press e "Warm Blood" scritto da Josh Tierney. È la disegnatrice del fumetto francese "Gravity Level" scritto da Lorenzo Palloni, pubblicato in Italia da Saldapress come "Desolation Club". Oltre a lavorare come disegnatrice insegna character design alla scuola internazionale di visual development Idea Academy di Roma.

Giulio Macaione, nato a Catania nel 1983, debutta nel 2005 con il corto Mortén, vincitore del concorso “Otto tavole per Mondo Naif” indetto da Kappa Edizioni. Sempre con Kappa pubblica i romanzi grafici The Fag Hag e Innamorarsi a Milano, entrambi su testi di Massimiliano De Giovanni. Con Comma 22 pubblica Ofelia, tradotto anche in Francia da Edition Physalis. Con Renbooks pubblica I colori del vicino. Nel 2016 pubblica il suo primo graphic novel per la Casa editrice BAO Publishing, Basilicò. Nel 2018 pubblica il suo nuovo graphic novel per BAO Publishing, Stella di mare. Nello stesso anno realizza per la Casa editrice americana BOOM! Studios il graphic novel Alice from dream to dream, portata in Italia da BAO Publishing con il titolo Alice di sogno in sogno.

Vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali come l’Industrial Film Award di New York e il Creative Film Award di Chicago, il regista Giancarlo Soldi esordisce dietro la macchina presa nel 1992 con il film “Nero.” scritto da Tiziano Sclavi e interpretato da Sergio Castellitto, Chiara Caselli e Hugo Pratt. Sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, nel 1998 realizza la serie "Alex, indagini su mondi segreti". Nel 2013 gira il documentario "Come TEX Nessuno Mai", distribuito da Sergio Bonelli Editore. Nel 2015 il suo documentario “Nessuno Siamo Perfetti” su Tiziano Sclavi ottiene la menzione speciale ai Nastri d'Argento. Nel 2016 è la volta di “Cinque mondi”, documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2019 realizza il docufilm “Diabolik sono io” scritto con Mario Gomboli, e il documentario “Cercando Valentina. Il Mondo di Guido Crepax”, un viaggio alla scoperta del mondo visionario di Guido Crepax e della sua creatura più popolare, presentato alle Giornate degli Autori 2019.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: Mibact - Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Fondazione CRTrieste e Comune di Trieste, EstEnergy - Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYMovies.it. Si ringrazia la Fondazione K. F. Casali.