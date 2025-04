ShorTS International Film Festival: il Libano al centro del focus della 26a edizione / Trieste, 28 giugno – 5 luglio 2025

Fa tappa in Libano l’ideale viaggio-focus cinematografico dello ShorTS International Film Festival (Trieste, 28 giugno – 5 luglio 2025) riservato a recenti produzioni di cinema breve realizzate in vari Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il focus 2025 – itinerario partito nel 2022 da Isreale, e proseguito in Grecia e Turchia -, quest’anno dunque giungerà nel “combattuto” territorio libanese. Saranno 6 cortometraggi che, dichiara il curatore della sezione Massimiliano Nardulli: «mettono in luce le voci dei giovani registi che continuano ad apparire in questa incredibile terra di cinema, nonostante la mancanza di un vero tessuto produttivo nazionale riservato al cortometraggio – al di fuori delle scuole -, le difficoltà di conciliare vita “reale” ed attività cinematografica e la mancanza di fondi. La solidarietà e l’arte di arrangiarsi suppliscono a questi problemi e le storie che ne escono fuori hanno una reale necessità di essere raccontate da questi autori. Siamo molto orgogliosi di presentare dei film e degli autori che sicuramente meritano una maggiore attenzione a livello internazionale».

Baqaya/Remains

di Christine Abou Zein (Libano, 2024, 15’13’’)

“Remains” è un film sulla lotta di coloro che restano, di coloro che si trovano bloccati e a cui rimangono solo i ricordi dopo che tutto è stato distrutto e ricostruito.

الموت ومخاوف أخرى/Death & Other Fears

di Marie-Louise Elia (Libano, 2024, 10’29’’) – anteprima italiana –

Attraverso monologhi interiori, filmati raccolti e testi scritti in diversi momenti, la regista si interroga sul suo rapporto con la mortalità, la morte e altre paure.

فزر/FIZR

di Rani Nasr (Libano, 2024, 12’34’’) – anteprima europea –

Issam si rifugia in una baracca abbandonata dopo un violento scontro con il sindaco, che aveva sparato al suo gatto. Il suo amico Raafat lo trova lì e si offre di aiutarlo finché la situazione non si fosse calmata. La rabbia implacabile di Issam per la tirannia del sindaco si scontra con il cauto pragmatismo di Raafat. Il film gioca sulla tensione tra chi è aggressivo ma giusto e chi è pacato ma complice.

Adam

di Yara El Haj (Libano, 2024, 10′) – anteprima italiana –

L’amicizia stravagante di un ragazzo ci racconta un viaggio di esplorazione e l’effimera meraviglia della giovinezza.

Somewhere In Between

di Dahlia Nemlich (Francia, Libano, Egitto, 2023, 14’)

Di fronte all’imminente separazione, Elias e Christiane si tuffano nei loro ricordi per un ultimo addio.

Ghrub Bayrūt/The Sun Sets On Beirut

di Daniela Stephan (Libano, 2022, 17’35’’) – anteprima italiana –

Mounia cerca il suo gatto perduto tra le rovine dell’esplosione del porto di Beirut. Insieme al suo migliore amico Ghady, esplorano i resti della loro città nel tentativo di recuperare ciò che è andato perduto.