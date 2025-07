Si-Avs: Fermare l’Alternanza Scuola-Lavoro (Pcto) nelle aziende in Fvg ed in Italia

“L’ennesimo infortunio di uno studente in stage in azienda. Da fonti stampa emerge come il giovane studente diciassettenne sia caduto da una impalcatura presso l’officina Pavan a Maron di Brugnera (Pn). Proprio ieri è uscita la relazione annuale dell’Inail sugli infortuni sul lavoro dove sono conteggiati per la prima volta anche i percorsi di Pcto. In Italia, nel 2024, gli studenti infortunati le cui denunce sono arrivate all’Inail, sono stati 2100; solo nei primi tre mesi del 2025 siamo arrivati a 600. Non c’è Carta di Lorenzo che tenga, lo strumento del PCTO va abolito e ripensato profondamente. ”

Emanuel Oian – Responsabile lavoro, scuola ed università Sinistra italiana FVG

Michele Ciol – Segretario Sinistra italiana Pordenone