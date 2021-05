Si “chiude” mercoledì la vicenda giudiziaria di Sereni Orizzonti in Italia, ma si è aperto un “fronte” caldissimo in Germania

Come è noto la clamorosa vicenda che ha visto coinvolto la società Sereni Orizzonti di Udine, Massimo Blasoni e gli ex vertici della società, si appresta alla conclusione e mercoledì prossimo, salvo ulteriori rinvii o clamorose novità, si dovrebbe concludere davanti al giudice con un patteggiamento. La vicenda, molto complessa, ha visto vari colpi di scena ad iniziare dalle misure cautelari eseguite il 24 ottobre 2019 e il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni e conti, per complessivi 10.113.564 euro. Quella era infatti la somma inizialmente ritenuta indebitamente erogata alla società dal 2016 al 2018 dalle aziende sanitarie di sei regioni coinvolte negli accertamenti: oltre al Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, il Veneto, la Toscana, la Sicilia e l’Emilia Romagna. La vicenda è proseguita fra interrogatori e scarcerazioni dei vari dirigenti fino al rilascio, con la concessione dei domiciliari dopo 47 giorni di cella, anche per Massimo Blasoni il presidente del gruppo. Era il dicembre del 2019. Dopo quella data il lavoro è stato svolto a livello giudiziario con in campo la schiera dei legali della difesa e la procura di Udine, fino ad arrivare a dissequestri e al patteggiamento. Da quanto si è saputo, dopo che la Procura aveva derubricato dalle accuse il reato di truffa ridimensionato a frode, questo beneficio prevede per Blasoni, investito dall’inchiesta in qualità di amministratore di fatto della società, difeso dagli avvocati Luca Ponti e Fausto Discepolo, 11 mesi di reclusione e 460 euro di multa (senza beneficio della sospensione condizionale, di cui si era avvalso in guai giudiziari in precedenza), condizionale che è stata invece prevista per tutti gli altri. Di conseguenza all’allora consigliere d’amministrazione Marco Baldassi (avvocato Giovanni Donazzolo), saranno comminati 3 mesi e 15 giorni e 300 euro, all’ex direttrice di “Area 1”, Judmilla Jani, e all’ex responsabile del personale, Federico Carlassera, (entrambi con l’avvocato Maurizio Miculan), 8 mesi e 1000 euro, all’ex responsabile del personale Laura Spera (avvocati Roberto Mete e Valentina Iaiza) 5 mesi e 20 giorni e 450 euro, al già direttore di “Area 2” Sergio Vescovi (avvocato Roberto Mete) 3 mesi e 25 giorni e 350 euro, e all’ex direttore dell’“Area 2” Claudio Salvai (avvocato Rossana Veneziani), 4 mesi e 350 euro. La sentenza di patteggiamento, o meglio la condizione per il riconoscimento dell’attenuante del danno risarcito che consente il beneficio, è il versamento di 3,4 milioni di euro alle parti offese e per verificare che questa condizione fosse stata correttamente ottemperata, l'udienza era stata rinviata dal 28 aprile al 12 maggio prossimo venturo. Bisogna aggiungere per chiarezza che il beneficio del patteggiamento, strumento discutibile quanto si vuole, ma previsto dal codice, pur potendosi ritenere borden line, non prevede in realtà l'ammissione di colpevolezza da parte di chi lo chiede, ma è uno strumento che consente di chiudere un contenzioso in una logica di “costi benefici”, mettendo anche sul piatto della bilancia il trascinarsi delle vicende per tempi giudiziari non certo brevi. Questo non vuol dire però neppure presunzione di innocenza ed è per questo che molto spesso lo strumento non viene ben visto da chi non accetta che alla fine il giudizio resti "sospeso", in qualche modo "monetizzato" dallo stato e quindi appannaggio solo di chi possiede grandi risorse per poterne approfittare.

Ma in realtà nuove ombre si stanno addensando all'orizzonte e sono orizzonti non certo sereni, ma lontani, fuori dalla giurisdizione italiana. Già nelle corse settimane era stata notata la presenza a Udine di una troupe della televisione tedesca Ard che probabilmente voleva documentare la sentenza, ma che, visto il rinvio, si pensa tornerà alla carica nei prossimi giorni. Ma perchè tutto questo interesse da parte dei tedeschi? Il motivo non è solo che Sereni Orizzonti opera anche in territorio teutonico. Il primo maggio del 2019, pochi mesi prima che si abbattesse la bufera sulla società, l'azienda friulana nel suo processo di internazionalizzazione aveva debuttato in Germania con l’acquisizione di due Rsa, ad Augusta e a Schliersee (nei pressi di Monaco). Le due strutture, con una capienza complessiva di 283 posti letto per ospiti non autosufficienti, impiegavano circa 140 dipendenti. L'operazione aveva visto l'acquisizione dal Gruppo tedesco DPUW (Deutsche Pflege und Wohnstift) che però risultava controllato dalla belga Armonea e prevedeva, pare, l'assorbimento del personale. Fin qui una operazione che nei programmi di espansione di Sereni Orizzonti voleva essere propedeutica ad ulteriori investimenti in Germania, poi blccati dalle vicende giudiziarie in Italia e poi dal Covid. Con l'epidemia da coronavirus però sono anche partiti anche in Germania controlli sulle Rsa, trovando numerose irregolarità, anche gravi, in varie realtà. Fra le strutture messe nel mirino anche quella di Schliersee che, secondo inchieste giornalistiche locali, sarebbe stata in precarissima situazione di gestione, tanto, raccontano i media tedeschi, da essere oggetto di indagine giudiziaria e per ipotesi di reato pesantissime. Indagini che si sarebbero allargate anche all'ufficio distrettuale di Miesbach demandato al controllo delle Rsa e i media parlano apertamente, per quanto concerne la Residenza per anziani di Schliersee, di fallimento delle autorità di vigilanza. In sostanza la Germania è scossa da una inchiesta che ha messo sotto accusa lo stesso sistema di gestione delle residenze sanitarie per anziani che sono per la maggior parte gestite da soggetti privati, mentre le rette vengono in prevalenza pagate direttamente dalle Casse Previdenziali in un connubio pubblico-privato che voleva garantire elevati standard qualitativi ma che pare, in molte realtà, così non è più. Fra le strutture pesantemente sotto indagine appunto quella di Schliersee gestita da Sereni Orizzonti. Nel marzo scorso un programma radiofonico della “Bayrischer Rundfunk/ Radio Bavarese” emittente pubblica e un articolo del quotidiano di Francoforte Frankfurter Rundschau hanno riferito sulla drammatica situazione nella residenza per anziani in Bavaria “Schliersee”. Sempre fonti di stampa raccontano che da maggio 2020 il procuratore di stato di Monaco della Bavaria starebbe indagando sulla gestione della struttura. Oggetto dell'indagine ci sarebbero anche sette sospetti casi di morte e ben 88 reati contestati per lesioni fisiche, e frode. Il caso, come già accennato, è scoppiato in seguito a dei controlli sulla struttura da parte degli uffici sanitari competenti per diversi casi segnalati di Covid 19. Oltre all'acquisizione di documenti in perquisizioni, sarebbero stati ascoltati numerosi testimoni, come ex- operatrici e operatori ed ex ospiti della struttura. Dalle indagini e testimonianze, anche da vari addetti al monitoraggio durante la pandemia, risulterebbe, riportano sempre i media, che malnutrizione, abbandono, violenze e maltrattamenti, mancanza di cure e assistenza erano all’ordine di giorno. Raccontano di aver visto persone dimagrire come degli scheletri, con piaghe, lasciati nei letti pieni di feci, che chiedevano aiuto, personale alcolizzato, sporcizia e muffa. Insomma un quadro di degrado pesantissimo tanto che era stato paventata la chiusura della struttura, ma finora sarebbe stato imposto solo uno stop per nuovi ricoveri. I politici degli enti locali competenti sostengono di non disporre degli strumenti giuridici sufficienti per imporre la chiusura. Ma viene da chiedersi quanto sapeva la proprietà italiana di quanto stata avvenendo nella propria “filiale” tedesca. Nell'articolo del Frankfurter Rundschau si riferisce che uno degli ex manager dell’azienda Siro Bona, responsabile per la gestione della casa di riposo Schliersee fino a maggio del 2020 avrebbe rivolto delle accuse pesanti contro l’azienda madre indicando la cattiva gestione, al risparmio, come causa principale delle criticità e irregolarità: “Fai fare l’assistenza a personale non qualificato, offri meno cibo, cambi più raramente le lenzuola. Cosi si va avanti.” Avrebbe dichiarato agli inquirenti. Ovviamente i manager di Sereni Orizzonti contestano queste accuse sostenendo anche che il fatto che la residenza non è stata chiusa a maggio dello scorso anno scorso a seguito delle ispezioni è la prova che gli standard dell’assistenza erano stati rispettati. Sempre secondo le notizie dei media tedeschi però un'ex impiegata dell’ufficio sanitario avrebbe volto critiche anche alla commissione locale responsabile per il controllo delle strutture per anziani, sostenendo che le verifiche della qualità non venivano effettuate con il rigore necessario. La vicenda quindi pare essere ben lungi dall'essere chiarita e ovviamente vale per tutti, anche in Germania, la presunzione di innocenza. Comunque vada però è un brutto biglietto da visita anche per la città di Udine, comparsa in programmi radiofonici e televisivi e su giornali tedeschi come sede di una azienda che gestisce quello che è stato definito “l’istituto dell’orrore” e varrebbe la pena che anche la vicenda tedesca veda rapida soluzione.

Link ai giornali tedeschi:

https://www.fr.de/panorama/seniorenresidenz-schliersee-17-todesfaelle-88-fache-koerperverletzung-altenheim-verdacht-90259808.html

https://www.br.de/nachrichten/bayern/seniorenresidenz-schliersee-durchsuchung-wegen-verdacht-auf-abrechnungsbetrug,SUZRsx4