Si conclude a Trieste la quattordicesima edizione di Mare Nordest

Prosegue fino a domani, domenica 25 maggio, ospitata in una tendostruttura allestita in Piazza dell’Unità d’Italia, Mare Nordest, manifestazione che, unendo ambiente, cultura, scienza, sport e arte, forte del successo delle precedenti edizioni, si conferma anche per il 2025 punto di riferimento per le attività legate al mare che caratterizzano Trieste, da sempre un punto d’incontro cruciale nel cuore dell’Europa, fungendo da ponte tra Occidente e Oriente.

La quattordicesima edizione, che ha per sottotitolo “Tutti i riflessi del mare – si chiuderà domani, domenica 25 maggio quando, a sancire l’internazionalità della manifestazione, nell’ambito di Mare Nordest si svolgerà la 2ª Traversata delle Tre Nazioni – Gara Internazionale di nuoto in acque libere – singola e staffetta: atlete e atleti italiani, croati e sloveni affronteranno una sfida di 27 km. in mare aperto, partendo alle ore 7.00 da Punta Salvore in Croazia, attraversando il tratto di mare davanti a Pirano per arrivare infine a Trieste, alle ore 16.30 approdando nello specchio acqueo antistante Piazza dell’Unità d’Italia (Scala Reale – Bacino San Giusto).

La Traversata rappresenterà anche un’opportunità per celebrare la cooperazione internazionale e l’unità tra diverse nazioni e suggellare il loro profondo legame con il mare.

Testimonial sarà Dino Schorn, ex nazionale di nuoto di fondo affermatosi come uno dei protagonisti del nuoto master, coronando la sua eccezionale carriera nella stagione 2022/2023 con una vittoria mondiale a Fukuoka, in Giappone.

Ad accogliere le atlete e gli atleti ci saranno anche le unità cinofile dell’Associazione Cani Salvataggio Trieste. Durante l’evento, alle 15.30, è programmata anche una dimostrazione di soccorso in cui verranno utilizzate unità cinofile specializzate nel salvataggio in acqua, pronte a intervenire in situazioni di emergenza.

L’associazione Cani Salvataggio Trieste è un’organizzazione dedicata al salvataggio in ambito acquatico, che si avvale di cani addestrati per effettuare operazioni di soccorso in mare. Questa iniziativa non solo mette in evidenza le capacità dei cani di salvataggio, ma sensibilizza anche l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza in acqua e sul valore del lavoro di squadra tra uomini e animali.

A premiare gli atleti sarà la madrina dell’evento, la torinese Silvia Boidi, prima donna a compiere tre volte la Traversata delle Bocche di Bonifacio e già presente alla prima edizione della Traversata.

In apertura della giornata conclusiva di domani, domenica 25 maggio, la Tensostruttura ospiterà dalle ore 9.00 seminari e laboratori didattici a ingresso libero con i partner scientifici della manifestazione. Nel solco della lunga tradizione che contraddistingue Mare Nordest, sono previsti laboratori e seminari sulle problematiche marine, che coinvolgeranno i bambini della fascia primaria e attori istituzionali. L’attività sarà svolta grazie alla collaborazione con Università degli Studi di Trieste, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Arpa FVG, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Museo Nazionale dell’Antartide – MNA, Centro Studi Astronomici Antares Trieste – Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) e grazie ai percorsi di innovazione sociale promossi dalla Fondazione Pietro Pittini.

Alle 9.30 avrà luogo una proiezione speciale de “La notte del Conte Rosso”, film che narra l’affondamento, costato la vita a 1297 giovani soldati italiani, nel 1941, del piroscafo “Conte Rosso”, il cui relitto giace tutt’oggi nel mistero del fondo del mare, non essendo ancora stato localizzato con esattezza. Il documentario sarà presentato dai registi Mario Bonetti e Giovanni Zanotti.

Alle 10.30 si parlerà di turismo nautico sostenibile con Roberto de Gioia, Vicepresidente di Assonautica e tra i fondatori dell’evento “Appuntamento in Adriatico” che mira a promuovere il turismo nautico lungo la costa adriatica, presenterà il progetto con un focus particolare sul turismo sostenibile.

“Il clima: un viaggio tra passato, presente e futuro” sarà al centro della conferenza, in programma alle ore 11.00 a cura di Arturo Pucillo. La diversità degli organismi viventi si è sviluppata attraverso un lungo processo evolutivo, influenzato dalle variazioni climatiche. L’esperto dell’ARPA FVG parlerà della transizione dalla previsione meteorologica alla comprensione del clima, evidenziando come le tecnologie moderne possano migliorare la previsione degli eventi atmosferici. L’ARPA FVG è fondamentale per il monitoraggio ambientale e la protezione della biodiversità, promuovendo anche educazione e sensibilizzazione ambientale.

Alle 11.30 si terrà l’incontro con Lisa Blair, detentrice del record mondiale di circumnavigazione dell’Antartide in solitaria che descriverà al pubblico la sua straordinaria avventura. La velista e avventuriera australiana che, con la sua incredibile determinazione e spirito d’avventura, ha fatto la storia, nel gennaio 2017 è partita da Albany, nell’Australia occidentale, con l’obiettivo di circumnavigare l’Antartide a vela senza scalo e senza assistenza, cercando di battere il record di 102 giorni detenuto dal russo Fedor Konyukhov, affrontando condizioni estreme. Dopo un incidente che ha richiesto riparazioni, è diventata la prima donna a completare questo viaggio, seppur con uno scalo. Nel 2022 ci ha riprovato, con successo, stabilendo un nuovo record mondiale di circumnavigazione dell’Antartide in solitaria e senza scalo in 92 giorni, battendo il record precedente di Konyukhov. Le sue avventure sono raccontate nel documentario “Ice Maiden”. La velista ha anche stabilito il record di navigazione intorno all’Australia e tra Sydney e Auckland, utilizzando la sua esperienza per sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso il progetto “Climate Action Now”, nel quale invita le persone ad agire per un futuro migliore.

Ospite speciale della manifestazione sarà Sergio Davì, gommonauta esperto di navigazione oceanica. Skipper professionista con la passione per le avventure estreme, ideatore e comandante di ben cinque imprese nautiche di portata mondiale, tra cui la “Ocean to Ocean RIB Adventure”, transoceanica in gommone da Palermo a Los Angeles e già ospite nelle ultime due edizioni di Mare Nordest, alle ore 12.00 presenterà la sua nuova impresa “Japan Sea Expedition”, che lo porterà da Palermo a Tokyo su un gommone di 11 metri tra il 2025 e il 2026. Il viaggio, di circa 11.000 miglia nautiche in sei mesi, prevede 25 soste in 13 paesi, attraversando l’Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale. Per la sua nuova impresa, Davì utilizzerà il gommone Nuova Jolly Prince 38 cc, già impiegato nella sua precedente avventura da Palermo a Los Angeles. La spedizione avrà anche un’importante componente scientifica, mirata alla ricerca e monitoraggio della salute ambientale, in collaborazione con il CCM e l’Università degli Studi di Palermo.

La chiusura dei lavori con i saluti finali e l’arrivederci all’edizione 2026 è prevista per le ore 18.30.

Dalle 22.00 alle 24.00 a chiudere in bellezza la manifestazione sarà infine il recupero della 3ª edizione di “Navigando in un Mare di Stelle” – programmata già per la serata di sabato, ma rinviata a causa delle condizioni meteo sfavorevoli – con osservazioni a cura del Centro Studi Astronomici Antares Trieste – (UAI) sul Molo Audace presso la Rosa dei Venti con accesso libero. In collaborazione con il Centro Studi Astronomici Antares, verrà offerta una serata di osservazione delle meraviglie del cosmo, intrecciando astronomia e navigazione storica. Alla magnificenza del Cosmo è dedicata anche la mostra fotografica “Antares” allestita per tutta la durata della manifestazione negli stand di Piazza dell’Unità d’Italia con ingresso libero. Sono previsti inoltre incontri con specialisti per scambiare conoscenze sulle tecniche di fotografia, trasformando l’evento in una significativa opportunità culturale e formativa tanto per la comunità astrofila quanto per semplici curiosi.

Per l’intero periodo della manifestazione saranno visitabili gratuitamente in piazza dell’Unità d’Italia stand di subacquea, nautica e altre attività legate al mare; stand enogastronomici per degustazione; la mostra di pittura “Realismo e astrazione, percezione e verità” di Giuseppe D’Iglio;

la mostra di fotografia astronomica del Centro Studi Astronomici Antares Trieste – (UAI) e l’esposizione di fotografia subacquea “Sguardi dal Mare” – 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste.

La mostra offrirà una selezione degli scatti realizzati nel corso della 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste organizzata in aprile da Mare Nordest e patrocinata da Sport e Salute, FIPSAS, ASI e Marevivo. A corollario del percorso espositivo che evidenzierà la bellezza degli habitat marini e promuoverà la conservazione ambientale si terranno anche degli incontri con esperti per condividere le tecniche fotografiche.

Informazioni sul sito www.marenordest.it e aggiornamenti sulla pagina FB MareNordest