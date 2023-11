“Si Tram! No Ovovia!”. Lunedì evento pubblico organizzato dal “Quarto Circolo Partito Democratico Trieste”.

Lunedì 20 novembre, alle ore 19, presso la sede dello Spi-Cgil di Viale Campi Elisi, n.38, si terrà l’incontro “Si Tram! No Ovovia!” organizzato dal “Quarto Circolo PD Trieste”. Presenti all’incontro Sergio Persoglia, scienziato e coordinatore del Forum Ambiente e Scienza del PD di Trieste, e Maurizio Fermeglia, ex rettore ed esponente del Comitato No Ovovia. Introdurrà l’evento Federico Buttò, segretario del Circolo Quarto del PD di Trieste, e interverrà la segretaria provinciale del partito Maria Luisa Paglia. Il Partito Democratico di Trieste, con questo primo evento, inizia un percorso informativo che coinvolgerà tutti i rioni e vedrà impegnati tutti i circoli del partito provinciale. Un percorso informativo sul perché la cabinovia è un progetto fallimentare e sul perché il PD si oppone ad ad un’iniziativa inutile, impattante e costosa.