Siamo fatti di-versi perché siamo poesia: la diversità come ricchezza portata sul palco a Udine

In una cornice di musica, immagini e parole, è andato in scena alle 17:00 al Centro Culturale delle Grazie a Udine Siamo fatti di-versi perché siamo poesia, lo spettacolo teatrale di Guido Marangoni, in cui con leggerezza, e, al contempo, grande profondità umana, viene raccontato il valore di ogni singola vita, alla scoperta delle diversità che ci arricchiscono reciprocamente.

Realizzato da Guido Marangoni insieme a Demea Eventi Culturali, lo spettacolo è stato organizzato dal CAV-Centro di Aiuto alla Vita di Udine Odv con il contributo di Fondazione Friuli, il patrocinio del Comune di Udine e del progetto O.M.S. “Città Sane” e in collaborazione con Demea Eventi Culturali, IO CI VADO APS, Willeasy Srl – Startup Innovativa a Vocazione Sociale, Sognando in bici.

Siamo fatti di-versi perché siamo poesia è uno show comico e leggero, in cui la sindrome di Down della piccola Anna è diventata un semplice pretesto per condividere, con il sorriso, fragilità e diversità che riguardano davvero tutti, ma che, a volte, possono risultare imbarazzanti, come, per esempio, la disabilità, la diversità e la morte. Spesso, invece, viste con gli occhi della leggerezza, queste nascondono interessanti punti di vista.