Sicurezza a Udine: Buset (Pd), destra strumentalizza ma non ha soluzioni

“La destra cittadina finisca di strumentalizzare ogni episodio di cronaca per attacchi politici, soprattutto perché ha già dimostrato di non saper proporre soluzioni. La Giunta De Toni ha a cuore i timori dei cittadini e se ne fa carico collaborando con le Istituzioni deputate a garantire la sicurezza. Ci auguriamo che gli esponenti dell’opposizione si distanzino nettamente da chi distorce le occasioni di confronto per farle diventare pretesti di provocazione che negano il dialogo civile”. Lo dichiara il segretario del Pd di Udine Rudi Buset, dopo che il corteo organizzato per venerdì da Eddi Speranza e dal Comitato Udine Sicura, a seguito di quanto deciso al Comitato per l’Ordine e la sicurezza, è stato trasformato in sit-in e ha portato alle dimissioni del presidente del Comitato Federico Malignani.

“Guardiamo con rispetto alle posizioni e alla libertà di espressione di tutti i cittadini che – dice ancora il segretario dem – a vario titolo parteciperanno alla manifestazione mantenendo toni equilibrati, così come le preoccupazioni di chi ha preso le distanze, come lo stesso Malignani”.

“Su temi importanti come la sicurezza e la convivenza – precisa Buset – l’amministrazione De Toni ha tenuto sempre un fermo equilibrio nella normativa vigente. Anche in questi giorni lavora con gli altri sindaci delle città capoluogo della nostra Regione per avere un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno sull’importante quantità di fondi che mancano ai comuni e sulle possibili altre misure da adottare”.